Rozwój Kruka to dwie dekady usprawniania procesów i innowacyjnego podejścia do wierzytelności. Dziś firma chce być pierwszym wyborem przy problemach ze spłatami, podobnie jak Booking w hotelarstwie.

Uznałem, że jedynym sposobem, aby zrobić ten biznes dobrze, to pójść do ludzi z zadłużeniem i powiedzieć: słuchajcie, po pierwsze, my Was w żaden sposób nie oceniamy. Znamy te wszystkie historie, one są trudne, stało się. My nie jesteśmy Waszym problemem. My przyszliśmy, jak już ten problem się stał. Kruk nie jest problemem, Kruk jest rozwiązaniem, bo przecież jak my się pojawiamy, to Ty już masz niezapłaconą fakturę. Po drugie, chcemy, żebyś proaktywnie spróbował coś z tym zrobić

mówi Piotr Krupa, Prezes Zarządu, Kruk SA