KGHM notuje dobre wyniki finansowe, mimo dużych zawirowań geopolitycznych na światowym rynku metali. Piotr Krzyżewski opowiada o wpływie ceł, nowych inwestycjach, strategii finansowania oraz przyszłości wydobycia miedzi w Polsce i na świecie.
Zarówno produkcja, jak i sprzedaż miedzi, srebra, molibdenu i złota – tu przekroczyliśmy założenia budżetowe. Natomiast jaki to ma wpływ na nasze finanse, a to jest rozumiem kluczowe też zagadnienie dla inwestorów. Za 9 miesięcy z opublikowanych wyników pokazaliśmy, że EBITDA wzrosła o 17% rok do roku, a EBITDA całej grupy skonsolidowana wyniosła ponad 7 miliardów 200mówi Piotr Krzyżewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, KGHM Polska Miedź SA
W materiale informacje dotyczące:
- wyników finansowych KGHM i wzrostu EBITDA,
- wpływu geopolityki i ceł na globalny handel miedzią,
- strategii finansowania spółki i emisji obligacji,
- odnowienia umowy z NKT,
- długoterminowej współpracy z europejskimi producentami kabli,
- finansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- inwestycji w odnawialne źródła energii i dekarbonizację,
- projektów wydobywczych w Polsce, Chile, USA i Kanadzie,
- perspektyw rynku miedzi oraz przygotowania spółki na globalne zmiany.
