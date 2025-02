Książek Holding poinformował Synektik, że rozpocznie dziś proces budowy księgi popytu (ABB) na oferowane przez siebie akcje Synektik w łącznej liczbie około 852 913, stanowiących ok. 10% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka.

„ABB zostanie rozpoczęte niezwłocznie po przekazaniu niniejszego zawiadomienia przez akcjonariuszy do spółki i może być zakończone w każdym czasie. Cena sprzedaży akcji sprzedawanych oraz ostateczna łączna liczba akcji sprzedawanych, w tym liczba akcji sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez akcjonariusza, zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu” – czytamy w zawiadomieniu przesłanym do spółki.

Przed rozpoczęciem ABB akcjonariusz zawarł umowę plasowania, w której przyjął zobowiązanie dotyczące zakazu sprzedaży akcji spółki będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu rozliczenia ABB, jak i akcji Spółki, które ewentualnie nabędzie w czasie trwania okresu lock-up, przez okres 180 dni od dnia rozliczenia ABB, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, podano także.

W ramach ABB Santander Biuro Maklerskie wraz z Banco Santander, S.A. z siedzibą w Madrycie będą pełnić rolę wyłącznego globalnego koordynatora oraz prowadzącego księgę popytu.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews