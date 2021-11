Kupiec SA, tarnowska spółka z branży TSL zajmująca się międzynarodową spedycją oraz działająca na rynku wynajmu nieruchomości biurowych, w trzecim kwartale br. wypracowała aż 20,02 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 109 proc. rdr). Jest to najlepszy wynik kwartalny Spółki od początku jej działalności. Rekordowa sprzedaż jest rezultatem bardzo dobrego okresu w działalności spedycyjnej Spółki oraz sprzedaży biurowca w Gliwicach. Przychody przełożyły się na 2,07 mln zł zysku operacyjnego i 1,46 mln zł zysku netto (0,39 mln zł i 0,27 mln zł w analogicznym okresie w 2020 r.). Natomiast po trzech kwartałach Kupiec zaraportował prawie 47 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 53 proc. rdr), co przełożyło się na 4,36 mln zł zysku operacyjnego (ponad czterokrotny wzrost rdr) i 3,36 mln zł zysku netto (prawie pięciokrotny wzrost rdr).

Czasy pandemicznego wyhamowania w spedycji mamy już zdecydowanie za sobą, a dodatkowe wpływy z wynajmu biur znacząco poprawiły całość obrazu. Zakończony kwartał był już trzecim, kolejnym kwartałem w którym przychody Spółki przekroczyły 13 mln zł. To jest najlepszy dowód na powrót do normalności i skuteczność naszych działań. Jakiś czas temu podjęliśmy słuszną decyzję dot. dywersyfikacji naszego modelu biznesowego o działalność właśnie na rynku nieruchomości biurowych. Jestem dumny z tego jak szybko ta decyzja przełożyła się na wymierną korzyść dla Spółki. Nie zwalniamy tempa i zamierzamy kontynuować ten bardzo dobry trend. – mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Kupiec SA.

We wrześniu br. Kupiec SA sprzedał działkę w Gliwicach o powierzchni 0,6 hektara wraz z budynkiem biurowym o powierzchni 1,9 tys. m2 za łączną kwotę 6,4 mln zł netto. Środki ze sprzedaży w części zostaną wykorzystane w zwiększeniu skali prowadzonej działalności w spedycji.

Na pewno będziemy reinwestować środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. Mamy w planach zwiększenie obrotów miesięcznych w spedycji o 30-40 proc. Jeśli chodzi o działalność w nieruchomościach to jesteśmy obecnie na etapie identyfikacji kolejnego celu zakupu. – dodaje Leszek Wróblewski.

W działalności spedycyjnej od początku roku Kupiec wypracował 38 mln zł przychodów. W okresie tym przeprowadził łącznie 68 tys. operacji w sześciu krajach Europy. W trakcie wykonywanych zleceń zostało zaangażowanych ok. 1500 zestawów TIR, które pokonały 8 mln km i przewiozły 1,5 mln ton towaru.

Zawsze staramy się sprostać wymaganiom naszych klientów i współpracowników. Przekłada się to na ich zaufanie i długoletnie współprace. Jest to dla nas bardzo ważne ponieważ w biznesie renoma jest bardzo ważna. Chcemy nadal rozwijać się w spedycji. Być może niedługo rozpoczniemy organizację przejazdów naszej floty w nowych europejskich kierunkach lub powrócimy do już kiedyś przez nas uczęszczanych. Wszystko zależy od sytuacji w branży oraz i rozwoju sytuacji związanej z pandemią i np. Pakietem mobilności. – zakończył Leszek Wróblewski.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na lata 2020-2023 Kupiec SA dywersyfikuje swoją działalność. Nowa strategia zakłada m.in. dalszy rozwój Spółki w obszarach, w których Kupiec SA obecnie prowadzi działalność, tj.: transport i spedycja, działalność w obszarze nieruchomości, działalność w obszarze wierzytelności i ich windykacji i z obrębu energii odnawialnej.

Źródło: Spółka