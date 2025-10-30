Wartość akcji Orlenu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) przekroczyła w czwartek 100 zł po raz pierwszy od przekształcenia spółki w koncern energetyczny, osiągając kapitalizację rynkową na poziomie ponad 116 mld zł, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

„Cena akcji przekroczyła dzisiaj symboliczny poziom 100 zł, a kapitalizacja spółki podwoiła się w ciągu roku i sięgnęła 116 miliardów złotych – to czyni kontrolowaną przez Skarb Państwa @GrupaORLEN najwyżej wycenianą polską firmą na GPW. To nie tylko efekt dobrych wyników finansowych, ale też konsekwentnej realizacji strategii rozwoju i skutecznego wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Dobra współpraca Ministerstwa Aktywów Państwowych z zarządem Orlenu przynosi wymierne efekty dla inwestorów i całej gospodarki” – napisał MAP na swoim profilu na platformie X.

Według stanu ok. godziny 14.20 w czwartek 30 października, kurs Orlenu wynosił 100,16 zł za walor, co oznacza kapitalizację rynkową na poziomie 117,79 mld zł.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews