Kurs akcji Taurona przekroczył dziś 10 zł, co jest historycznie najwyższą ceną za akcję od debiutu na GPW, który miał miejsce w czerwcu w 2010 r., a giełdowa wycena zbliża się obecnie do 18 mld zł, podała spółka.

„Przekroczenie poziomu 10 zł za akcję oznacza ponad 160-procentowy wzrost od początku roku, kiedy kurs akcji kształtował się na poziomie 3,8 zł. Natomiast od czasu rozpoczęcia pracy naszego zarządu – od marca 2024 r., wzrost kursu akcji wyniósł już 230%. Za tą bezprecedensową wyceną stoi zaangażowanie i konsekwentna realizacja założeń, zaprezentowanej pod koniec ubiegłego roku strategii. Niezmiernie cieszy nas fakt, że spółka jest bardzo dobrze oceniana z wielu perspektyw – klientów, akcjonariuszy, instytucji finansujących oraz agencji ratingowej. Wierzę, że przekroczenie tego symbolicznego poziomu będzie impulsem do dalszego wzrostu zainteresowania spółką, zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Odbieram to również jako pozytywny trend w odniesieniu do całego sektora energetycznego, który jest obecnie postrzegany jako atrakcyjny obszar inwestycyjny w kontekście dokonującej się zielonej transformacji” – powiedział prezes Grzegorz Lot, cytowany w komunikacie.

Na przestrzeni ostatniego roku Tauron zaprezentował nową strategię rozwoju, pozyskał rekordowe finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na realizację jej założeń w zakresie segmentu dystrybucja w wysokości ponad 16 mld zł i przygotował szereg innowacyjnych rozwiązań dla klientów. Został też doceniony przez agencję ratingową Fitch, która zamieniła perspektywę ratingów dla spółki ze stabilnej na pozytywną, przypomniano w materiale.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews