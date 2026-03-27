Scanway – po ponad dwóch latach obecności na alternatywnym rynku obrotu NewConnect – zadebiutował na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, a kurs akcji na otwarciu wyniósł 340 zł, co oznacza wzrost o 2,1%.

„Dzisiejszy debiut na Głównym Rynku GPW to dla Scanway ważny, symboliczny moment i naturalny etap rozwoju jako spółki publicznej. To zwieńczenie ponad dwuletniego okresu obecności na rynku NewConnect, w trakcie którego konsekwentnie budowaliśmy relacje z inwestorami, wprowadzaliśmy najwyższe standardy funkcjonowania na rynku kapitałowym i tworzyliśmy fundament pod dalszy wzrost działalności. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu: pracownikom, doradcom, partnerom oraz inwestorom, którzy towarzyszyli nam w drodze na główny parkiet warszawskiej giełdy. To wspólne osiągnięcie, które zamyka ważny etap naszej obecności na NewConnect i otwiera kolejny rozdział w rozwoju Scanway jako polskiej spółki notowanej na głównym rynku GPW z ambicją aktywnego kształtowania globalnej branży New Space” – powiedział prezes Jędrzej Kowalewski, cytowany w komunikacie.

„Obecność na głównym rynku GPW ma dla Scanway znaczenie nie tylko z perspektywy rynku kapitałowego. W sektorze kosmicznym, opartym na długoterminowych i wymagających projektach międzynarodowych, szczególne znaczenie mają transparentność, wiarygodność i stabilność organizacyjna. Wierzymy, że status spółki notowanej na rynku regulowanym będzie wspierał nas zarówno w realizacji projektów, jak i w dalszym skalowaniu biznesu” – dodał.

Spółka podkreśliła, że budowie pozycji Scanway w globalnej branży New Space towarzyszy wyraźny wzrost skali działalności i zainteresowania inwestorów. Od debiutu na NewConnect w październiku 2023 roku kapitalizacja spółki wzrosła z 58 mln zł do ponad 500 mln zł, a obroty akcjami Scanway w okresie styczeń-luty br. przekroczyły 100 mln zł, odpowiadając za ponad 25% obrotów całego rynku NewConnect.

Strategicznym celem Scanway pozostaje dalsze skalowanie działalności w obszarze zaawansowanych technologii obserwacyjnych oraz budowa pozycji jednego z czołowych europejskich integratorów ładunków optycznych. Obecność na głównym rynku GPW ma wspierać spółkę w realizacji tych planów, wzmacniając jej pozycję na rynku kapitałowym i w międzynarodowym otoczeniu biznesowym, zaznaczono.

Scanway specjalizuje się w łańcuchu danych optycznych obejmującym: akwizycję, przetwarzanie, analitykę oraz predykcję zdarzeń na ich podstawie. W segmencie Space, firma dostarcza zarówno rozwiązania hardwarowe (instrumenty optyczne, np. teleskopy, kamery), jak i analitykę do obrazowania. W segmencie Industry, oferuje rozwiązania (produkty) oparte na przetwarzaniu danych obrazowych, w tym kompletne systemy do kontroli jakości. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews