Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 17,79 mln zł w kwietniu br., co oznacza spadek o 11,8% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 18,7 mln.

„Grupa BoomBit w kwietniu 2024 r. miała 17,8 mln zł (-11,8%) przychodów ze sprzedaży, w tym 17,5 mln zł z gier mobilnych i 0,3 mln zł z projektów blockchain” – czytamy w komunikacie.

Wydatki na user acquisition zmniejszyły się do 9,9 mln zł (-14,7% m/m), a koszty prowizji platform do 1,2 mln zł (-20,5% m/m).

„Grupa miała w marcu 18,7 mln pobrań i 6,7 mln zł (-5,1%) przychodów pomniejszonych o UA i prowizje platform. Bez uwzględniania przychodów z projektów blockchain wynik ten wyniósł 6,4 mln zł (-4%)” – czytamy dalej.

„W kwietniu ograniczyliśmy wydatki na user acquisition w segmencie Hyper-Casual, co przy niższych przychodach pozwoliło wypracować nieznacznie niższy wynik do osiągniętego w poprzednim miesiącu. Szykujemy się na zwiększone wydatki związane z nowymi tytułami, które zapowiadaliśmy w tegorocznym pipelinie. 'Bowling Club’, który zadebiutował pod koniec marca w kwietniu był szóstym najlepiej zarabiającym tytułem, kampanie marketingowe w tej grze wyglądają zdrowo i oczekujemy, że gra będzie stopniowo dalej rosnąć. Inne zbliżające się wydarzenie to 'Dark Forest’, czyli największy w historii update w 'Hunt Royale’, tu nadal podtrzymujemy datę wydania na końcówkę maja” – skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Przypomniał, że na 9 maja zaplanowane jest wydanie gry „Dawn of Ages”.

„Gra cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, po tzw. rejestracji wstępnej mieliśmy ponad 100 tysięcy graczy, a ich konwersja przekroczyła nasze oczekiwania i już teraz musimy zwiększyć przepustowość naszych serwerów. Od strony samej gry, niedawno dodaliśmy Battle Pass, co znacząco poprawiło i tak już imponujące KPI monetyzacyjne. Mamy więc wobec tej gry bardzo duże oczekiwania, jesteśmy przekonani, że będzie to jeden z najważniejszych tytułów w tegorocznym portfolio” – dodał prezes.

W kwietniu 2024 r. najlepiej zarabiającymi tytułami ponownie były „Hunt Royale” (2,6 mln zł przychodów), „Darts Club” (2,1 mln zł), oraz „Falling Art Ragdoll Simulator” (1,4 mln zł), podano w materiale.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews