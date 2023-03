Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 19,45 mln zł w lutym 2023 r. co oznacza spadek o 17,4% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 13,3 mln.

Koszty prowizji z platform wyniosły 2,53 mln zł (+14,9% m/m), a wydatki na user acquisition (UA) wyniosły 10,80 mln zł (-23,2% m/m). Łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit w ostatnim miesiącu to 13,3 mln, a przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły 6,12 mln zł (-15,9% m/m), podała spółka.

„Luty jest najkrótszym miesiącem w roku, a 10% mniej dni niż w innych miesiącach jest jak co roku widoczne w raportowanych wynikach. W dalszym ciągu intensywnie skalujemy Hunt Royale, wydatki marketingowe były w ostatnim miesiącu wyższe nawet od bardzo intensywnych kampanii w grudniu. Wskaźnik Daily Active Users mamy obecnie najwyższy w historii. Trzeba pamiętać, że jest to gra Mid-Core i wpływ tych kampanii na wyniki rozkładać się będzie przez kilka kolejnych miesięcy. Na początku marca oficjalnie wydaliśmy Royal Merge na platformie Google Play. Sama gra będzie dalej rozwijana, w tym w zakresie monetyzacji reklamowej, co powinno przełożyć się na satysfakcjonujące ARPU” – powiedział prezes BoomBit Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Przychody z gier Hyper-Casual wyniosły 6,6 mln zł i stanowiły około 34% w strukturze przychodów Grupy BoomBit. Wśród gier Hyper-Casual największe przychody wypracował Falling Art Ragdoll Simulator (1,2 mln zł).

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews