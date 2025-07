Przychody ze sprzedaży Grupy BoomBit wyniosły łącznie 15,98 mln zł w w czerwcu br., co oznacza wzrost o 0,3% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 19 mln.

„Przychody Grupy BoomBit w czerwcu 2025 r. wyniosły 16,0 mln PLN (+0,3% m/m), w tym 16,0 mln PLN z gier mobilnych. Wydatki na User Acquisition pozostały na poziomie 8,2 mln PLN (-0,1% m/m), a koszty prowizji platform zwiększyły się do 1,6 mln PLN (+2,8% m/m)” – czytamy w komunikacie.

Grupa odnotowała 19 mln pobrań i 6,2 mln zł (+0,3% m/m) przychodów pomniejszonych o user aquisition (UA) i prowizje platform. Bez uwzględniania przychodów z projektów blockchain wynik ten wyniósł 6,2 mln zł (+0,3% m/m), podano w informacji.

„Czerwiec był bardzo zbliżony wynikowo do poprzedniego miesiąca, a zmiany widoczne są na poziomie poszczególnych typów gier czy samych tytułów. Po kilku miesiącach dominacji 'Darts Club’, na pierwsze miejsce wśród najlepiej zarabiających gier powrócił 'Hunt Royale’. W ostatnich dniach zawarliśmy umowę współpracy z TQ Games, właścicielem praw do 'MyBots’ i zaczęliśmy pracę nad nową grą, zainspirowaną mechanikami znanymi z 'Hunt Royale’. Gra będzie nas przenosić do futurystycznego świata pełnego zaawansowanej technologii i sztucznej inteligencji,w którym 'MyBots’, stworzone pierwotnie do ulepszania życia ludzkości, zostaną wykorzystane do walki przez korporację Omnicorp, organizację kierowaną przez grupę elit, której celem jest przejęcie kontroli nad całym światem” – powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

W czerwcu 2025 r. najlepiej zarabiającymi tytułami były „Hunt Royale” (3 mln zł przychodów), „Darts Club” (2,5 mln zł), oraz „Boss Fight” (0,8 mln zł), wymieniono także.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews