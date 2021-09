Łączne przychody Grupy BoomBit z gier osiągnęły w sierpniu 18,71 mln zł (+2% m/m), podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła w ostatnim miesiącu 23,4 mln.

Koszty marketingu wyniosły 10,18 mln zł (+5% m/m), a koszty prowizji platform 1,23 mln zł (+19% m/m). Przychody pomniejszone o user acquisition (UA, pozyskiwanie graczy) i prowizje platform wyniosły w sierpniu 7,29 mln zł (-3%). Koszt UA to 10,18 mln zł, podano.

„W sierpniu poprawiliśmy poziom przychodów z lipca o 2%, a liczba pobrań naszych gier wyniosła 23,4 mln. W obu letnich miesiącach wydaliśmy też kilka obiecujących tytułów, a w planach na najbliższe tygodnie mamy jeszcze kolejne. Jedna z naszych nowych gier Hyper-Casual – 'Kiss in Public' znalazła się na ósmym miejscu w Google Play w USA już po 2 dniach od premiery” – skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

„Warto również wspomnieć, że Darts Club po ostatniej aktualizacji powrócił do Top 3 naszych najlepiej zarabiających gier. W ostatnim czasie wprowadziliśmy w niej znaczne ulepszenia w monetyzacji reklam. To przełożyło się na wyższe przychody w krajach tier 2 oraz tier 3 i umożliwiło nam prowadzenie tam user acquisition. W przeciwieństwie do naszych tytułów HC, próg rentowności w grach Mid-Core, takich jak 'Darts Club' wypada po 2-3 miesiącach, co oznacza, że obecne wyższe wydatki na UA przełożą się na wyższe przychody w kolejnych miesiącach” – dodał prezes.

Przychody z gier Hyper-Casual wzrosły o 12% m/m. W sierpniu Grupa BoomBit wydała trzy nowe gry: „Raft Life”, „Kiss in Public” i „Construction Ramp Jumping”. Jednym z najpopularniejszych tytułów w sierpniu była gra Slingshot Stunt Driver, którą gracze znają od ponad roku, podano także.

„Najpopularniejszym tytułem w sierpniu była wydana w marcu gra Mid-Core Hunt Royale, którą od premiery pobrano 1,7 mln razy. We wrześniu pojawi się kolejna znacząca aktualizacja tej gry, w związku z czym planowane jest zwiększenie skali aktywności marketingowych w kolejnych tygodniach” – czytamy w komunikacie.

Inne tytuły, które miały istotny wpływ na sierpniowe wyniki to „Darts Club”, „Super Hero Flying School” oraz „Base Jump Wing Suit Flying”.

„We wrześniu opublikujemy sporych rozmiarów dodatek do Hunt Royale. W jego ramach gra zostanie rozszerzona o dwa nowe tryby. […] Nowe tryby nie tylko zapewnią nowym graczom więcej różnorodnych sposobów rozgrywki, ale wpłyną również na tak zwany 'end-game', czyli rozgrywkę przeznaczoną dla najbardziej zagorzałych fanów” – wskazał wiceprezes Hannibal Soares.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews