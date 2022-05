Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 27,62 mln zł w kwietniu 2022 r., co oznacza wzrost o 24,3% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit w kwietniu to 28,5 mln.

Wydatki na user acquisition (UA) zwiększyły się o 25,8% m/m do 16,82 mln zł, a koszty prowizji platform wzrosły o 11,8% m/m do do 2,25 mln zł. W rezultacie przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły w kwietniu 8,56 mln zł (+25,1% m/m), podano.

„Ponad 27 mln zł przychodów z gier to najlepszy tegoroczny miesięczny wynik i drugi rezultat w historii. Cały czas intensywnie pracujemy nad grami z naszego portfolio, które aktualizujemy i promujemy wykorzystując narzędzia User Acquisition. W tym miesiącu poza najbardziej dochodowymi tytułami z segmentu Mid-Core – 'Hunt Royale’ i 'Darts Club’, które od wielu miesięcy znajdują się wśród najpopularniejszych tytułów, warto też zwrócić uwagę na 'Crazy Plane Landing’, grę Hyper-Casual, której ostatnia aktualizacja okazała się kolejnym sukcesem. Dobrze radzą sobie też nowe gry HC, które wydaliśmy w tym roku. Na przełomie marca i kwietnia premierę miał 'Try to Fly’, czyli nowa gra HC, która stanowi połączenie sprawdzonych, mobilnych mechanik z nowymi elementami rozgrywki oraz animacjami typu ragdoll. Ten tytuł również znalazł się w czołówce naszych najlepiej zarabiających gier” – skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Przychody z gier Hyper-Casual wyniosły w kwietniu 16,3 mln zł i stanowiły prawie 59% wszystkich przychodów osiągniętych przez Grupę BoomBit w ostatnim miesiącu. Kolejny miesiąc z rzędu najwyższe przychody generują dwie gry z segmentu Mid-Core: „Hunt Royale”oraz „Darts Club”. Wśród najpopularniejszych tytułów w kwietniu znalazł się także znany wśród graczy tytuł „Crazy Plane Landing”, którego najnowsza aktualizacja cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz „Try to Fly,” nowa gra Hyper-Casual, która została wydana w kwietniu, wymieniono dalej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews