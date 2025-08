Przychody ze sprzedaży Grupy BoomBit wyniosły łącznie 17 mln zł w w lipcu br., co oznacza wzrost o 6,9% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 20 mln.

„W lipcu zanotowaliśmy porównywalny z poprzednim miesiącem wynik przy jednoczesnym kilkuprocentowym wzroście przychodów. W najbliższych tygodniach planowany jest sotf launch jednego z zapowiadanych przez nas wcześniej tytułów, czyli 'Big Helmets: Warriors of Destiny’, gry bazującej na podobnej mechanice do Clash of Destiny” – powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Przychody wyniosły 17 mln zł (+6,9% m/m), w tym 16,9 mln zł z gier mobilnych. Wydatki na User Acquisition zwiększyły się do 9,3 mln zł (+13,3% m/m), a koszty prowizji platform spadły do 1,4 mln zł (-9,9% m/m). Grupa miała 20 mln pobrań i 6,3 mln zł (+2,5% m/m) przychodów pomniejszonych o UA i prowizje platform. Bez uwzględniania przychodów z projektów blockchain wynik ten wyniósł 6,3 mln zł (+2,4% m/m).

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews