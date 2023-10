Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 18,9 mln zł, w tym prawie 1,8 mln zł z projektów blockchain we wrześniu 2023 r., co oznacza wzrost o 7,3% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 13,3 mln.

Wydatki na User Acquisition zmniejszyły się do 9,4 mln zł (-2,2%), a koszty prowizji platform do 1,8 mln zł (-0,6%). W rezultacie grupa miała 7,7 mln zł (+24,6%) przychodów pomniejszonych o UA i prowizje platform, a liczba pobrań wyniosła we wrześniu 13,3 mln, podała spółka.

„We wrześniu odnotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym lekkim obniżeniu wydatków na User Acquisition, dzięki czemu wrześniowy wynik oczyszczony o UA i prowizje platform wzrósł do 7,7 mln zł. Na poprawę przychodów wpłynęło m.in. rozpoznanie we wrześniu prawie 1,8 mln zł z projektów blockchain, głównie dzięki spółce PlayEmber, która zrealizowała milestone w ramach współpracy z NEAR. Ponadto widzimy dobre wyniki wydanej w sierpniu gry 'Scoring Champion’ oraz poprawę wyników 'Darts Club’. Wyniki 'Hunt Royale’ są zbliżone do poprzedniego miesiąca, zespół dedykowany do tego produktu intensywnie pracuje jednak nad nową zawartością w grze oraz uruchomieniem nowych kampanii marketingowych. Wydany we wrześniu 'Idle Farm’ ma dobry start, jest już w Top 10 naszych najlepiej zarabiających gier i oczekujemy, że wkrótce powinien wejść do Top 5” – powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

„Ponadto intensywnie pracujemy nad nad naszym pipelinem wydawniczym gier Mid-Core i Casual. W ostatnich dniach podpisaliśmy nowe umowy, w tym z Qubic Games na współpracę w zakresie wydawania gier na platformę Nintendo Switch oraz z Ludos Labs na realizację gry z gatunku Mid-Core, która powinna ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku” – dodał.

Przychody z gier Hyper-Casual wyniosły 6,7 mln zł i stanowiły około 36% w strukturze przychodów Grupy BoomBit. We wrześniu 2023 r. najlepiej zarabiającymi tytułami były „Hunt Royale” (4,9 mln zł przychodów), „Darts Club” (2,2 mln zł) oraz „Car Driving School Simulator” (1 mln zł), podano.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews