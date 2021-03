Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 12,11 mln zł w lutym 2021 r. co oznacza wzrost o 9% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 6,12 mln zł (wzrost o 14% m/m).

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników przychodowych lutego. Warto podkreślić, że osiągnięty wynik zawdzięczamy istniejącemu portfolio gier. Po raz kolejny bardzo dobrze kontrybuowały gry hyper-casual, m.in. dzięki nowej zawartości w naszych najważniejszych grach HC oraz efektywnym kampaniom marketingowym, z wykorzystaniem naszych własnych narzędzi BI. W ostatnich miesiącach bardzo intensywnie nad tym pracowaliśmy i jesteśmy zadowoleni z obecnych możliwości tych rozwiązań. Dzięki nim jesteśmy w stanie nie tylko dokładnie analizować przeszłe wyniki naszych kampanii, ale też prognozować i świadomie kształtować naszą politykę cenową w obszarze user acquisition. O tym, że nasze własne rozwiązania będą pozytywnie wpływać na efektywność kampanii marketingowych wspominaliśmy już kilka miesięcy temu, teraz widać już efekty” – powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

W lutym 2021 łączna ilość pobrań gier Grupy BoomBit wyniosła ok. 13,2 mln. W ostatnim miesiącu BoomBit rozpoczął skalowanie niedawno wprowadzonych gier hyper-casual, m.in. „Base Jump Wingsuit Gliding” oraz „Jump The Car”. Na platformie Nintendo Switch znajduje się obecnie 14 gier Grupy BoomBit, w 2021 roku planowane jest wprowadzanie na tę platformę kolejnych tytułów, podano także.

„W najbliższych tygodniach planujemy globalną premierę gry midcore (GaaS) ‚Hunt Royale’, która w fazie soft launch notowała świetne KPIs, w tym dotyczące konwersji i retencji oraz otrzymuje pozytywne recenzje i oceny od graczy. Wiążemy z tą grą duże nadzieje, a jej, mam nadzieję, udany debiut przypomni rynkowi, że również w segmencie gier GaaS mamy odpowiedni know-how i potrafimy zarabiać” – dodał Olejarz.

„Patrząc na przychody lutego, powinniśmy pamiętać, że jest on o 3 dni krótszy niż styczeń – porównywalnie, przy tej samej ilości dni nasz wynik przychodowy osiągnięty w lutym byłby lepszy od stycznia 2021 o ponad 20%. Z kolei porównując nasze przychody rok do roku, warto podkreślić, że w lutym 2021 przychody liczone w USD byłyby wyższe niż również w bardzo dobrym lutym ubiegłego roku” – dodał wiceprezes Hannibal Soares.

Pod koniec lutego BoomBit poinformował o dokonaniu w skonsolidowanych wynikach za 2020 rok odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w wysokości 6,33 mln zł

„Dokonywanie odpisów nigdy nie jest przyjemne, ale należy pamiętać, że jest to księgowa operacja niegotówkowa i nie wpływa na rzeczywistą rentowność i perspektywy naszego biznesu, które obecnie są lepsze niż kiedykolwiek. Odpisy są ostatnim krokiem porządkującym i pozwalającym nam z jednej strony na dalszy rozwój segmentu gier hyper-casual, który umożliwił nam dynamiczny wzrost w 2020 roku, jak i rozwój gier z pozostałych segmentów, które dzięki doświadczeniu i stosowanym narzędziom BI mają duże szanse odnosić sukcesy rynkowe. Odpisaliśmy projekty, które w naszej opinii nie miały wystarczającego potencjału monetyzacyjnego. Musimy działać szybko i zdecydowanie, lokując nasze zasoby tam, gdzie widzimy największe możliwości osiągnięcia sukcesu. Wyniki ostatnich miesięcy potwierdzają, że potrafimy to robić” – powiedział Olejarz.

Prezes podkreślił, że spółka patrzy w przyszłość z dużym optymizmem.

„W lutym ‚Slingshot Stunt Driver’ kolejny raz wszedł do rankingu Top 50 na Google Play w USA – jest to doskonały dowód na to, że atrakcyjne gry hyper-casual mogą mieć naprawdę długi cykl życia. Przed nami kolejne miesiące z bardzo dobrą monetyzacją istniejącego portfolio oraz premiery nowych tytułów hyper-casual, midcore oraz na platformie Switch” – podsumował Olejarz.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews