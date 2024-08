Libet odnotował 0,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 2,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,24 mln zł wobec 5,92 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 7,24 mln zł wobec 15,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,64 mln zł w I poł. 2024 r. wobec 73,29 mln zł rok wcześniej.

„W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku Grupa osiągnęła niższe przychody ze sprzedaży o 17,7 mln zł (spadek o 24,09%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, osiągając pomimo tego zysk netto w wysokości 0,2 mln zł. Dodatni wynik netto spowodowany jest w głównej mierze zyskiem osiągniętym na sprzedaży zakładu zlokalizowanego w Toruniu. Spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika głównie z dwóch czynników tj. spadku popytu oraz zmniejszenia wolumenu sprzedaży w związku ze zbyciem zakładów produkcyjnych w roku 2023 oraz zakładu w Toruniu w roku 2024” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 8,11 mln zł wobec 23,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 151,7 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews