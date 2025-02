Po dokonaniu przez Genomtec analizy przedstawionych przez 5HT Fundacja Rodzinna wyników procesu przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) na akcje istniejące spółki, spółka i akcjonariusz zawarli porozumienie, na podstawie którego: liczba akcji sprzedawanych w ofercie publicznej została ustalona na 1 342 556, a jednostkowa cena sprzedaży akcji sprzedawanych – na 7 zł, podał Genomtec.

„Zgodnie z informacją otrzymaną od akcjonariusza, sprzedaż akcji sprzedawanych zostanie przez akcjonariusza dokonana w drodze zawarcia z wybranymi przez akcjonariusza inwestorami transakcji pakietowych na akcjach sprzedawanych, które to transakcje zostaną zawarte do dnia 26 lutego 2025 r. i rozliczone do dnia 27 lutego 2025 r.” – czytamy w komunikacie.

14 lutego spółka podała, że 5HT Fundacja Rodzinna zamierza rozpocząć ofertę publiczną nie więcej niż 1 342 556 akcji Genomtec w trybie ABB do 24 lutego br., natomiast sprzedaż akcji – do 26 lutego 2025 r., przy czym akcjonariusz zastrzega sobie możliwość zmiany terminów.

Wcześniej Genomtec zwołał na 12 marca 2025 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze spółki będą głosować nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 1,8 mln nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na wsparcie komercjalizacji projektów.

Spółka podała także, że zawarła umowę inwestycyjną z 5HT Fundacja Rodzinna, zgodnie z którą akcjonariusz zaoferuje w ramach oferty publicznej do 1 342 556 istniejących i dopuszczonych do obrotu akcji spółki (zamiarem akcjonariusza jest pozyskanie pożyczki akcji istniejących spółki od prezesa Genomtec – Mirona Tokarskiego). Następnie 5HT obejmie akcje nowej emisji Genomtec w tej samej liczbie i za tę samą cenę, a ponadto będzie uprawniony do objęcia dodatkowych akcji nowej emisji w liczbie do 457 444 za tę samą cenę. W ten sposób spółka pozyska środki ze sprzedaży akcji serii P, które posłużą do wsparcia procesu komercjalizacji projektów prowadzonych przez Genomtec.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Przeniosła się na GPW z rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews