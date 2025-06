Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna – akcjonariusz Scanway – ustalił po przeprowadzeniu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na akcje spółki liczbę sprzedawanych akcji na 176 500 sztuk (tj. 12,65% kapitału) oraz cenę sprzedaży na 75 zł za walor, co oznacza, że wielkość oferty wyniosła 13,2 mln zł, podała spółka.

Transakcje sprzedaży zostaną zawarte 25 czerwca, a rozliczone do 27 czerwca 2025 roku, podano.

„Oferta akcji Scanway spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów – popyt znacząco przewyższył wielkość oferty, a cena jednej akcji została ustalona w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na 75 zł. Oferta objęła 176 500 szt. akcji, w tym 155 000 szt., z których środki wpłyną do spółki oraz 21 500 szt., z których wpływy stanowią środki własne głównego akcjonariusza. W efekcie wielkość oferty wyniosła 13,2 mln zł, a spółka pozyska 11,6 mln zł brutto na przyspieszenie dalszego rozwoju, w tym istotne zwiększenie zdolności produkcyjnych, szczególnie w obszarze teleskopów o średnicy optycznej większej niż 200 mm, poprzez m.in. rozbudowę infrastruktury AIT (Assembly Integration and Testing, czyli montażu, integracji i testowania wdrażanych systemów) oraz wzmocnienie zespołu w obszarze Space (działalność kosmiczna)” – czytamy w komunikacie.

Spółka, we współpracy z istotnym akcjonariuszem – Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna – przeprowadza pozyskanie dodatkowego finansowania i transakcję w taki sposób, aby umożliwić inwestorom nabycie akcji istniejących spółki, wprowadzonych już do obrotu na rynku NewConnect.

„W ramach tej transakcji, istotny akcjonariusz spółki, Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna, sprzeda 176 500 istniejących akcji w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Środki uzyskane ze sprzedaży 155 000 istniejących akcji zostaną w całości przeznaczone na objęcie akcji nowej emisji (serii F) przez tego akcjonariusza. Wpływy ze sprzedaży pozostałej części, tj. 21 500 sprzedawanych akcji, stanowią środki własne głównego akcjonariusza. Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną pomiędzy Fundacją Rodzinną, a spółką, cena akcji w planowanej emisji serii F będzie równa cenie sprzedaży akcji sprzedawanych ustalonej w ramach przeprowadzonego ABB. Okres lock-up dla akcji serii F, które zostaną objęte przez Fundację Rodzinną, zakończy się 31 grudnia 2025 roku” – czytamy dalej.

Środki ze sprzedaży 155 000 szt. akcji uzyskane przez Fundację Rodzinną zostaną przeznaczone na objęcie takiej samej liczby akcji serii F po cenie równej cenie sprzedaży akcji sprzedawanych ustalonej w procesie ABB, podkreślono.

„Niezwykle cieszy nas, iż oferta naszych akcji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, czego wyrazem był popyt istotnie przewyższający wartość oferowanego pakietu. Tak duże zainteresowanie odbieramy jako zdecydowany sygnał docenienia dotychczasowych osiągnięć Spółki od momentu debiutu na rynku NewConnect w październiku 2023 roku, jak również jako wyraz zaufania inwestorów do dalszych perspektyw rozwoju. Środki z oferty przeznaczymy na istotne zwiększenie zdolności produkcyjnych, szczególnie w obszarze teleskopów o średnicy optycznej większej niż 200 mm, poprzez m.in. rozbudowę infrastruktury AIT (Assembly Integration and Testing) i wzmocnienie zespołu osobowego w obszarze Space (działalność kosmiczna). Ponadto część pozyskanych środków posłuży również jako zasilenie kapitału obrotowego spółki, co dodatkowo zwiększy naszą elastyczność operacyjną w związku z rosnącą skalą działalności” – skomentował prezes Jędrzej Kowalewski, cytowany w komunikacie.

„Ze względu na wysoki popyt zgłoszony przez inwestorów, po zabezpieczeniu spodziewanych wpływów z oferty akcji do Spółki z tytułu sprzedaży 155 000 szt. akcji, podjąłem decyzję o sprzedaży dodatkowych 21 500 szt. Akcji, z których środki wesprą plany mojej Fundacji Rodzinnej. W dalszym ciągu pozostaję głównym akcjonariuszem Scanway i uważam, że największe sukcesy wciąż jeszcze przed nami. Jestem zdeterminowany, aby tę wizję urzeczywistnić z korzyścią dla rozwoju spółki oraz jej obecnych i przyszłych akcjonariuszy. Podtrzymujemy jednocześnie plany zmiany rynku notowań na główny rynek GPW, a prospekt związany z planem przeniesienia notowań akcji spółki zamierzamy złożyć w najbliższych miesiącach” – podsumował Kowalewski.

Scanway to firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

