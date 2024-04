W piątek 19 kwietnia na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutował Woodpecker.co SA — innowacyjna firma z Wrocławia, której usługi rewolucjonizują komunikację biznesową. To czwarty debiut na głównym parkiecie GPW w tym roku.

Materiał wideo i zdjęcia do pobrania: https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/lider-komunikacji-biznesowej-woodpeckerco-zadebiutowal-na-glownym-rynku-gpw

W piątkowy poranek Woodpecker.co SA stała się 411. spółką notowaną na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dr Monika Gorgoń z zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wręczyła przedstawicielom spółki dyplom GPW oraz statuetkę byka symbolizującego giełdową hossę.

„Innowacyjna spółka technologiczna Woodpecker nie jest nowicjuszem na warszawskiej giełdzie. Od 2021 roku firma budowała swoją rozpoznawalność i zaufanie wśród inwestorów na rynku alternatywnym NewConnect. Stworzyła własne rozwiązania oraz zaawansowane algorytmy, które gwarantują skuteczność sprzedaży oraz kampanii marketingowych” – podkreślała dr Monika Gorgoń, członek zarządu GPW.

Trzy lata obecności Woodpecker SA na NewConnect spółka wykorzystała na budowanie rozpoznawalności i zaufania wśród inwestorów oraz wzmacnianie swej pozycji rynkowej. Aktualna kapitalizacja giełdowa firmy wynosi około 63,5 mln zł. Pod koniec ubiegłego roku z jej usług korzystało niemal 4 400 klientów z 93 krajów.

„Przed nami okres dynamicznego wzrostu. Mamy ambicję, by być liderem rynkowym w naszym segmencie: automatyzacji wspierania sprzedaży, użycia sztucznej inteligencji, ale także upraszczania narzędzi służących do pracy naszych klientów” – oświadczyła dr Małgorzata Sikora z zarządu Woodpecker SA.

Innowatorzy z Woodpecker.co SA są przekonani, że wkrótce coraz więcej firm będzie mogło zapomnieć o ręcznym wysyłaniu maili czy pomyłkach w określaniu adresatów korespondencji biznesowej. Czynności zautomatyzuje i udoskonali autorskie narzędzie spółki, umożliwiające personalizację treści wiadomości oraz tworzenie dedykowanych planów wysyłkowych. System – działający w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa, z ang. Software as a Service) – oferuje szczegółowy monitoring efektywności każdorazowej wysyłki mailingowej.

„Naszym atutem jest intuicyjność narzędzi oraz prostota obsługi. W połączeniu z rozbudowanymi funkcjami analitycznymi stanowić mogą one przełomowe rozwiązanie, m.in. dla globalnych firm czy agencji marketingowych i PR, kierujących wielowątkowymi, skierowanymi do tysięcy odbiorców kampanii sprzedażowo-reklamowych” – wyjaśniła dr Sikora.

W styczniu 2024 roku spółka udostępniła wersję beta swego najnowszego produktu o nazwie Prospects. Narzędzie to pozwoli użytkownikom korzystającym z innych produktów Woodpecker.co na uzupełnienie procesu automatyzacji sprzedaży o wysokiej jakości bazy potencjalnych klientów. Połączenie łatwego dostępu do takich baz z aplikacją służącą do działań cold mailingowych pozwoli z kolei znacznie skrócić czas obsługi kampanii i zwiększyć jej końcowy efekt.

Źródło: PAP