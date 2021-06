Zarząd LiveChat Software podjął uchwałę dotyczącą drugiej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020/21 rok, podała spółka. Kwota zaliczki wyniesie 22 917 500 zł, tj. 0,89 zł na akcję, podano w komunikacie.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 20 lipca 2021 r., a planowany dzień wypłaty zaliczki – 27 lipca 2021 r., podano także.

Spółka podała wcześniej, że zarząd zarekomendował łącznie 3,69 zł dywidendy za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. wliczając w to zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2021 r. oraz planowaną drugą zaliczką na poczet dywidendy – wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,89 zł na jedną akcję, a planowana wartość drugiej zaliczki to również 0,89 zł na jedną akcję; kwota pozostała do wypłaty to 1,91 zł na jedną akcję (planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalono na 25 sierpnia 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy: 1 września 2021 r.).

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

Źródło: ISBnews