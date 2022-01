LiveChat Software miał 13,92 mln USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres trzech miesięcy zakończonych w grudniu 2021 roku (III kwartał roku finansowego 2021/2022), co oznacza, że były o 14,3% wyższe r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. W okresie lipiec – wrzesień 2021 r. (II kwartał roku finansowego 2021/2022) skonsolidowane przychody wyniosły 14,34 mln USD.

„Wzrost przychodów w porównaniu do stanu sprzed roku wynika zarówno ze zwiększenia liczby klientów wszystkich rozwiązań grupy, jak i wyższego ARPU (średni przychód na klienta). Spadek w stosunku do poprzednich trzech miesięcy to efekt bardzo wysokiego poziomu płatności rocznych zanotowanych w II kwartale i w całości zaksięgowanych w tym okresie oraz niższego poziomu takich płatności w III kwartale obecnego roku. Sytuacja ta została opisana w sprawozdaniu zarządu za I półrocze roku finansowego opublikowanym 24 listopada 2021 roku” – czytamy w komunikacie.

„Wzrost powtarzalnych przychodów (MRR – Monthly Recurring Revenue) pozwala obecnie spodziewać się w kolejnych kwartałach wzrostów przychodów zarówno w skali roku, jak i kwartał do kwartału” – dodano.

Wartość MRR grupy na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 4,44 mln USD co oznacza wzrost o 1% w stosunku do stanu na koniec września 2021 i o 15,5% r/r. Na potrzeby obliczania MRR płatności roczne rozbija się na poszczególne miesiące, podano także.

Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

– zmiana wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów grupy. Na koniec grudnia 2021 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 119,2 USD wobec 119,4 USD na koniec września 2021 r. (wynik zweryfikowany) i 115 USD przed rokiem.

– ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 98,9 USD na koniec grudnia 2021 wobec 96,9 USD na koniec poprzedniego kwartału i 82,8 USD przed rokiem.

– wzrost liczby klientów produktów grupy. Na koniec III kwartału 2021/22 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 34.582 a ChatBot 2.306.

– przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o 10,3% w stosunku do poprzedniego kwartału i o około 63% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, wymieniono w raporcie.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

Źródło: ISBnews