Logintrade S.A. – spółka technologiczna z rynku NewConnect – odnotowała w ostatnim kwartale ubiegłego roku przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2.441.212,62 zł wobec 2.049.500,12 zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 19% w ujęciu rok do roku. Jednocześnie zysk netto wyniósł 540.285,84 zł wobec 268.390,99 zł w analogicznym czasie poprzedniego roku, notując dynamiczny wzrost o 101% r/r. W raportowanym okresie spółka wykazała zysk ze sprzedaży w kwocie 625.366,21 zł, wyższy o 281% r/r, co przełożyło się na skok rentowności sprzedaży do 26% z 8% rok wcześniej. Bardzo dobrą kondycję finansową firmy podkreśla poziom wygenerowanej gotówki netto – wyższy o przeszło 180% rok do roku.

Narastająco w ujęciu czterech kwartałów 2025 r. spółka Logintrade odnotowała przychody netto ze sprzedaży 8,9 mln zł, oznaczające wzrost o 11% r/r, z kolei zysk netto wyniósł 2,4 mln zł i był wyższy o imponujące 300% r/r. Poziom rocznych powtarzalnych przychodów subskrypcyjnych (ARR) ukształtował się na poziomie 7,9 mln zł, rosnąc o 9% r/r. Zysk operacyjny EBIT wyniósł 1,5 mln zł, przebijając porównywalny okres o 104%.

Spółka Logintrade zakładała w swojej prognozie finansowej na 2025 rok przychody netto ze sprzedaży 8,5 mln zł oraz zysk netto 1,6 mln zł. Narastające wyniki za cztery kwartały ubiegłego roku oznaczają zatem przebicie prognoz wynikowych odpowiednio o 5% i mocne 50%.

„Czwarty kwartał 2025 roku był dla Grupy Logintrade okresem stabilnego wzrostu i konsekwentnej realizacji strategii AI-first. Budujemy pozycję wiodącego dostawcy rozwiązań SaaS oraz automatyzacji procesów zakupowych w Polsce, rozwijając jednocześnie potencjał technologiczny całej Grupy. W minionym kwartale osiągnęliśmy narastająco przychody Grupy na poziomie 10,6 mln zł oraz zysk netto 1 mln zł, utrzymując dodatni cash flow i wysoki poziom płynności finansowej” – podkreśla realizację strategii AI-first i bardzo udany wynikowo poprzedni rok Zarząd Logintrade S.A.

„Równolegle rozwijaliśmy nasze kluczowe produkty: Logintrade V3, Zingflow, Public24.ai, integrując w nich zaawansowane rozwiązania oparte o AI. W kolejnych kwartałach skoncentrujemy się na dalszym rozwoju produktów, zwiększaniu przychodów z subskrypcji oraz wzmacnianiu synergii pomiędzy spółkami w Grupie Logintrade. Naszym celem pozostaje konsekwentne budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój innowacyjnych technologii w modelu SaaS” – uzupełnia o kwestie operacyjne i perspektywy na kolejne kwartały.

Jak podkreślono w raporcie kwartalnym powtarzalne przychody subskrypcyjne (ARR) stanowią w tym momencie 94% przychodów Grupy Logintrade, potwierdzając efektywność i stabilność przyjętego modelu biznesowego. Zaakcentowano przy tym, że takie podejście tworzy solidną podstawę do dalszych inwestycji w technologie AI, automatyzację i ekspansję rynkową, a jednocześnie zapewnia inwestorom bezpieczny i skalowalny profil wzrostu.

„Obecnie 25% kosztów stanowią inwestycje. Wzrost inwestycji w ostatnich latach w rozwój produktów opartych o AI oraz uruchomienie nowych linii biznesowych stanowią kluczowy motor wzrostu przychodów, marż i wartości rynkowej Grupy Logintrade. Rozbudowa oferty o skalowalne rozwiązania SaaS oraz platformy wykorzystujące automatyzację i dane w czasie rzeczywistym umożliwią zwiększenie dynamiki sprzedaży do 25-30% r/r, przy jednoczesnej poprawie rentowności operacyjnej” – zwrócono uwagę na wpływ strategicznych inwestycji na rozwój Grupy Logintrade.

Grupa Logintrade konsekwentnie realizuje strategię AI-first, a nowe produkty AI oparte o architekturę chmurową mogą pozwolić Grupie na ekspansję międzynarodową bez proporcjonalnego wzrostu kosztów oraz z istotnym efektem dźwigni operacyjnej. Spółka planuje wykorzystując szansę, jaką daje globalna rewolucja AI, dostrzegając „okno możliwości” w horyzoncie czasu 2-3 lat. Osiągnięcie celów pozwoli zbudować trwałą przewagę technologiczną, znacząco zwiększyć skalę działalności i dostarczyć akcjonariuszom wymierny wzrost wartości kapitałowej.

