Lotos Oil – spółka zależna Grupy Lotos – zwiększył zysk netto o 86% r/r, a zysk operacyjny – o 76% r/r w 2020 roku, podała Grupa Lotos.

Pomimo pandemii spółka intensywnie współpracuje z rynkiem B2B i B2C, tak by móc odpowiednio profilować swoją ofertę i trafnie reagować na potrzeby wszystkich klientów, podkreślono.

„Lotos Oil od zawsze dostosowuje wszystkie swoje działania do mikro i makrootoczenia rynkowego. Rok 2020 był pod tym względem niezwykle wymagający z uwagi na pandemię COVID-19 oraz zmieniające się trendy rynkowe. Nadzwyczaj sprawnie jednak przegrupowaliśmy nasze siły i podjęliśmy wyzwanie słusznie upatrując w nim szansy na wzrosty sprzedażowe. Wzmożony wysiłek naszych zespołów: produkcyjnego, analitycznego, handlowego i marketingowego oraz ustawiczne dążenie do realizacji założonych celów sprawiły, że spółka osiągnęła doskonałe wyniki. Lotos Oil zanotowała 17% wzrost ilości sprzedaży w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. Jeśli zaś spojrzeć na jej wynik operacyjny, to wzrósł on aż o 76% – powiedział prezes Lotos Oil Adam Sekściński, cytowany w komunikacie.

„Grupa Lotos cały czas optymalizuje swoją działalność. Sprzyja temu zarówno wysoka elastyczność zakładu, osiągnięta dzięki realizowanym konsekwentnie inwestycjom, jak i umiejętne korzystanie z pojawiających się okazji rynkowych. Dzięki temu w ubiegłym roku rafineria w Gdańsku przerabiała surowiec z zyskiem, wykorzystując niemalże maksymalnie swoje moce wytwórcze. To był niełatwy rok dla całej gospodarki, dlatego tym bardziej na uwagę zasługuje mocna pozycja rynkowa naszej spółki olejowej” – dodała prezes Grupy Lotos Zofia Paryła.

Wyjątkowość sytuacji w 2020 roku pozwoliła udoskonalić wiele mechanizmów wewnątrz spółki Lotos Oil, co z kolei usprawniło procesy na rozmaitych płaszczyznach funkcjonowania firmy. Niezwykle istotnym parametrem było podtrzymanie współpracy z siecią dystrybucyjną, co udało się zrealizować dzięki zrozumieniu potrzeb kontrahentów w tym wyjątkowym czasie. Proces uczenia się, jak poruszać się w nowej rzeczywistości, jest też nie bez znaczenia. Umożliwił on bowiem wypracowanie perspektywicznych schematów, które w przyszłości pozwolą reagować spółce na nowe wyzwania w sposób modelowy i optymalny, wynika także z materiału.

„Szybka reakcja Lotos Oil na obostrzenia pandemiczne, jak również dynamiczne i trafne decyzje, współpraca zespołów zadaniowych oraz ścisła kooperacja z dystrybutorami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, pozwoliły wpracować świetny wynik netto spółki. W 2020 roku wzrósł on o 86% względem roku poprzedniego, a EBITDA osiągnęła rekordowy w historii wynik” – podsumowała wiceprezes Lotos Oil Aleksandra Jankowska.

Lotos Oil to spółka w 100% zależna od Grupy Lotos. Spółka jest liderem w swojej branży z ponad 24% udziału w rynku.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews