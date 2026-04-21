LPP otrzymało decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nakładającą karę pieniężną w wysokości 15 mln zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, podała spółka. Decyzja nie jest ostateczna, służy od niej droga odwoławcza.

„Organ wymierzył wskazaną karę wobec uznania, iż emitent nienależycie wykonał obowiązki informacyjne w zakresie informacji okresowych poprzez:

1. nieprawidłowe ujęcie w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2021/2022 odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów wskutek zakwalifikowania zdarzenia występującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego jako zdarzenia korygującego, oraz

2. brak właściwego ujęcia odpisów w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2022/2023″ – czytamy w komunikacie.

Sankcja została wymierzona przez Komisję w wyniku stwierdzenia, iż na dzień 31 stycznia 2022 r., w związku z sytuacją na granicy rosyjsko-ukraińskiej, nie miała miejsca utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów znajdujących się na terenie Ukrainy oraz Rosji, a jedynie ryzyko takiej utraty w przyszłości. Z tego powodu organ uznał, iż odpisy powinny być ujęte w skonsolidowanym raporcie Grupy LPP SA za rok 2022/2023, a nie we wcześniejszym raporcie rocznym za rok obrotowy 2021/2022, jak uczyniła spółka, podano.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. W roku obrotowym 2025 (luty 2025 – styczeń 2026) spółka miała 23,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

