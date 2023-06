LPP odnotowało 109,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2023/2024 (luty-kwiecień 2023) wobec 268 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 230,7 mln zł wobec 117 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 551 mln zł wobec 369 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 639,4 mln zł w I kw. 2023/2024 wobec 3 034,2 mln zł rok wcześniej.

„W I kwartale 2023/24 Grupa osiągnęła 3,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, tj. o ok. 20% więcej niż w poprzednim roku. Wzrost przychodów Grupa uzyskała dzięki rosnącym sprzedażom w każdej marce. Największe przychody w ujęciu nominalnym odnotowała marka Sinsay (1,5 mld zł, 42% całości sprzedaży). Intensywne otwarcia nowych sklepów stacjonarnych marki, wejścia na nowe rynki oraz utrzymująca się popularności zakupów w segmencie value-for-money to czynniki które przyczyniły się do wzrostu przychodów. Drugą marką pod względem wielkości sprzedaży w ujęciu nominalnym była marka Reserved, której sprzedaż wsparta była pozytywnym przyjęciem przez klientki oraz klientów kolekcji zarówno damskiej jak i męskiej” – czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Spółka podała, że w I kwartale 2023/24 Grupa wypracowała marżę brutto w wysokości 49,6% – niższą r/r o 1,4 pkt proc. głównie ze względu na rosnący udział marki Sinsay w przychodach (która charakteryzuje się najniższą marżą z pośród całego portfolio marek LPP) oraz prowadzone akcje promocyjne wspierające sprzedaż marek Grupy w I kw. Dodatkowo na marżę brutto wpływ miał mniej korzystny r/r kurs USD/PLN.

„W rezultacie GK LPP w I kwartale 2023/24 osiągnęła zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie 112 mln zł wobec 27 mln zł rok wcześniej, przy rentowności netto na poziomie 3,1% (wobec 0,9% w roku poprzednim)” – podano także



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 183 mln zł wobec 123,8 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 – styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews