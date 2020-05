LPP odnotowało 421,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2019/2020 (trwającym 13 miesięcy, a zakończonym 31 stycznia 2020 r.) wobec 442,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 805,67 mln zł wobec 688,25 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 899,46 mln zł wobec 1 115,17 rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 899,24 mln zł w roku finansowym zakończonym 31 marca 2020 r. wobec 8 755,91 mln zł rok wcześniej.

„W obliczu trudności z jakimi mierzyła się branża, z tym większą dumą i zadowoleniem mogę przyznać, że dla LPP rok 2019 był bardzo udany. W tym okresie nasza sprzedaż osiągnęła najwyższy w historii firmy poziom ponad 9 mld zł, co było rezultatem aż o 13,1% lepszym niż w roku 2018. To znalazło też swoje odzwierciedlenie w naszym zysku operacyjnym (EBIT), który był wyższy o 17,1% r/r i wyniósł 806 mln zł” – napisał prezes Marek Piechocki w liście załączonym do raportu rocznego.

Wskazał też, że powierzchnia handlowa grupy wzrosła o 14,4% r/r i obecnie liczy już 1,23 mln m2.

„Równolegle zwiększaliśmy zasięg naszej sprzedaży internetowej, która w 2019 roku objęła 14 nowych rynków, w tym kraje UE, gdzie nie oferujemy sprzedaży stacjonarnej. Dzięki tak realizowanej strategii rozwoju, na koniec roku oferta naszych marek – w sprzedaży internetowej oraz w salonach tradycyjnych – była dostępna już w 39 krajach, a sprzedaż on-line stanowiła blisko 12% w całości przychodów wygenerowanych przez grupę” – dodał Piechocki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w roku finansowym wyniósł 421,7 mln zł wobec 592,3 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

Źródło: ISBnews