LPP odnotowało 444 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale roku obrotowego 2024 (maj-lipiec 2024) wobec 438 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 611 mln zł wobec 607 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 018 mln zł wobec 944 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 005 mln zł w r.obr. II kw. 2024 wobec 4 575 mln zł rok wcześniej.

W I poł. r.obr. 2024 (luty-lipiec 2024) spółka miała 720 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 548 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 311 mln zł w porównaniu z 8 215 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 813 mln zł wobec 1 494 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W I półroczu 2024 Grupa LPP osiągnęła przychody na poziomie 9,3 mld zł, co jest wynikiem wyższym r/r o 13,3% (w walutach stałych o 18,6%). Wzrost przychodów Grupy został uzyskany dzięki wzrostom sprzedaży w obu kanałach, tj. tradycyjnym i internetowym. Wysokie dynamiki sprzedaży w sklepach stacjonarnych tj. +19,2% r/r Grupa uzyskała dzięki wzrostom r/r powierzchni handlowej (otwarto netto 217 nowych sklepów) oraz pozytywnym LFL tj. +5,1% w prawie wszystkich markach (za wyjątkiem Reserved)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„Wyższe r/r sprzedaże online tj. 17,3% zostały osiągnięte dzięki rozwojowi aplikacji mobilnych, szerszej ofercie produktowej dedykowanej sklepom internetowym oraz wyższym r/r wydatkom na performance marketing. Jednocześnie sprzedaż kanału online w I półroczu 2024 stanowiła ok. 25% całości sprzedaży Grupy (stabilnie r/r)” – czytamy dalej.

Największe przychody w I półroczu 2024 w ujęciu nominalnym i jednocześnie pod względem dynamiki uzyskała marka Sinsay tj. 4,4 mld zł, co oznacza wzrost o 42,6% r/r.

„Intensywne otwarcia nowych sklepów stacjonarnych Sinsay, atrakcyjne ceny zaoferowane przez markę, pozytywny wpływ programów socjalnych w Polsce oraz sytuacja ekonomiczna sprzyjająca popularności zakupów w segmencie value-for-money, do którego marka należy, to czynniki które przyczyniły się do wzrostu jej przychodów” – podkreślono w sprawozdaniu.

Pod względem geograficznym przychody ze sprzedaży omnichannelowej w I półroczu 2024 z zagranicy były wyższe niż przychody z Polski i stanowiły 53,6% sprzedaży omnichannelowej Grupy. Dwucyfrowe dynamiki sprzedaży zarówno w Polsce (+18,6% r/r), jak i za granicą (+16,8% r/r) Grupa uzyskała dzięki udanym kolekcjom w prawie wszystkich markach i dynamicznemu rozwojowi sieci. Największe sprzedaże w I półroczu 2024 poza Polską Grupa osiągnęła m.in. w Rumunii i Czechach, podano także.

„Grupa w I półroczu 2024 osiągnęła marżę brutto na poziomie 52,3%, co było o 3,6 pkt proc.

lepszym wynikiem niż rok wcześniej. Wyższa r/r marża brutto została osiągnięta dzięki znacząco niższym r/r kosztom zakupów kolekcji, bardziej korzystnym r/r kursom USD/PLN oraz mniejszym r/r akcjom promocyjnym wspierającym sprzedaże. Dodatkowy wpływ miała niska baza r/r” – napisano także w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2024 wyniósł 877 mln zł wobec 755 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2023 (luty 2023 – styczeń 2024) spółka miała 17,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews