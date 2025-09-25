LPP odnotowało 467 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 roku obrotowego (maj – lipiec 2025) wobec 444 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 689 mln zł wobec 611 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1194 mln zł wobec 1018 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5554 mln zł w II kw. 2025 wobec 5005 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 roku obrotowego (luty – lipiec 2025) spółka miała 801 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 720 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 508 mln zł w porównaniu z 9311 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2132 mln zł wobec 1813 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W I półroczu 2025 Grupa LPP osiągnęła przychody na poziomie 10,5 mld zł, co było o 12,9% więcej r/r. Jednocześnie na wynikach porównywalnych (danych za 2024 oczyszczonych o wpływ transakcji z agentami zakupowymi) przychody osiągnięte przez Grupę były wyższe r/r o 19,3% r/r, a w walutach stałych o 21,3%. Wzrost przychodów Grupy został uzyskany dzięki wzrostom sprzedaży w obu kanałach tj. tradycyjnym i internetowym. Dwucyfrowe dynamiki sprzedaży w sklepach stacjonarnych tj. +19,1% r/r (wg danych za 2024 oczyszczonych o wpływ transakcji z agentami zakupowymi) Grupa uzyskała dzięki rozwojowi r/r powierzchni handlowej (otwarto 432 nowe sklepy) oraz pozytywnym LFL tj. 2,8%” – czytamy w raporcie.

Wyższe r/r sprzedaże online tj. 19,7% zostały osiągnięte dzięki rozwojowi aplikacji mobilnych i szerszej ofercie produktowej dedykowanej sklepom internetowym. Jednocześnie sprzedaż kanału online w I półroczu 2025 stanowiła 26,9% całości sprzedaży Grupy (25,4% w I półroczu 2024). Największe przychody w I półroczu 2025 w ujęciu nominalnym i jednocześnie pod względem dynamiki uzyskała marka Sinsay tj. 5,7 mld zł, wzrost 30,2% r/r. Jednocześnie marka Reserved, druga pod względem udziału w przychodach, uzyskała 3 mld zł sprzedaży, co było o 17,4% więcej niż rok wcześniej, podano także

Pod względem geograficznym przychody ze sprzedaży omnichannelowej w I półroczu 2025 z zagranicy były wyższe niż przychody z Polski i stanowiły 55,7% sprzedaży omnichannelowej Grupy. Dwucyfrowe dynamiki sprzedaży zarówno w Polsce (+13,9% r/r), jak i za granicą (+24,1% r/r) Grupa uzyskała dzięki udanym kolekcjom w prawie wszystkich markach i dynamicznemu rozwojowi sieci. Największe sprzedaże w I półroczu 2025 poza Polską Grupa osiągnęła m.in. w Rumunii i w Czechach, pokreślono.

„Grupa w I półroczu 2025 osiągnęła marżę brutto na poziomie 54%, tj. o 1,7 pkt proc. wyższą r/r. Jednocześnie po oczyszczeniu o wpływ transakcji z agentami zakupowymi w I półroczu 2024 marża brutto osiągnięta w I półroczu 2025 była niższa o 1,3 pkt proc. r/r. Niższa r/r marża brutto była wynikiem większego udziału marki Sinsay w przychodach Grupy, która charakteryzuje się niższą marżą brutto z racji obecności w segmencie budżetowym. Wpływ na niższą marżę miały także większe r/r promocje w tej marce mające na celu przyspieszenie rotacji towarów zamówionych pod większą ilość planowanych otwarć sklepów. Dodatkowy wpływ na marżę brutto miał wyższy r/r kurs USD/zł, po którym zostały zamówione kolekcje, czytamy dalej.

W I półroczu 2025 Grupa zwiększyła poziom zapasów w porównaniu z rokiem wcześniejszym o 1,3 mld zł, tj. o 33,6%. Wzrost zapasów r/r był wynikiem przygotowań do otwarcia w drugim półroczu 2025 nowych sklepów stacjonarnych marki Sinsay oraz szerszej oferty internetowej tejże marki. Jednocześnie zapasy na m2 wzrosły r/r o 8,2% z 1 816 zł/m2 do 1 964 zł/m2. Rotacja zapasów w I półroczu 2025 wyniosła 176 dni w porównaniu do 134 dni w I półroczu 2024, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. obr. wyniósł 963 mln zł wobec 877 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2024 (luty 2024 – styczeń 2025) spółka miała 20,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews