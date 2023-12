LPP odnotowało 574,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. roku obrotowego 2023/2024 (sierpień – październik 2023 r.) wobec 395,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 802,6 mln zł wobec 511,8 mln zł zysku rok wcześniej. Rentowność operacyjna (marża EBIT) grupy kształtowała się na poziomie 18,4% (wobec 11,7% w roku ubiegłym). Zysk EBITDA sięgnął 1 159 mln zł wobec 798 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 350,5 mln zł w III kw. roku obrotowego wobec 4 366,8 mln zł rok wcześniej.

„W III kwartale 2023/24 Grupa LPP osiągnęła 4,4 mld zł przychodów, tym samym zachowując stabilny r/r poziom sprzedaży, tj. -0,4%. Przychody te Grupa uzyskała dzięki sprzedażom wszystkich swoich marek, wzrostom r/r ich powierzchni handlowej (+24,1%) oraz sprzedażom w kanale internetowym. Największe przychody w III kwartale 2023/24 w ujęciu nominalnym i jednocześnie pod względem dynamiki uzyskała marka Sinsay, tj. 2 mld zł, wzrost 14,7% r/r. Intensywne otwarcia nowych sklepów stacjonarnych Sinsay, atrakcyjne ceny zaoferowane przez markę oraz sytuacja ekonomiczna sprzyjająca popularności zakupów w segmencie value-for-money, do którego marka należy, to czynniki, które przyczyniły się do wzrostu jej przychodów. W III kwartale 2023/24 na sprzedaże Grupy widoczny wpływ miała także pogoda. Efekt ciepłej aury w miesiącu wrześniu odbił się negatywnie na popycie konsumenckim, jednocześnie ochłodzenie pogodowe w październiku spowodowało znaczący wzrost zakupów odzieży w tym miesiącu” – czytamy w raporcie.

Pod względem geograficznym w III kwartale zauważalne były korzystniejsze wzrosty sprzedaży w Polsce (+6,1%) niż za granicą (-4,7%), co było wynikiem poprawy nastrojów konsumenckich w kraju. Na przychody Grupy wpływ miała sprzedaż w tradycyjnych sklepach oraz w sklepach internetowych. Oba kanały pokazały stabilne r/r sprzedaże, na co wpływ miały mniejsze promocje r/r oraz mniejsze wydatki na performance marketing w porównaniu z ubiegłym rokiem. Sprzedaż kanału online w III kwartale stanowiła ok. 24% całości sprzedaży Grupy (stabilnie r/r), podano także.

„W III kwartale 2023/24 Grupa wypracowała marżę brutto w wysokości 55,8% – wyższą r/r o 6,9 pkt proc. (do bazy przekształconej w wyniku zaleceń UKNF – odwrócenie odpisu na towary ukraińskie 100,7 mln zł). Wyższa marża była efektem: znacząco niższych r/r kosztów zakupu kolekcji, bardziej korzystnego kursu USD/zł, niższych kosztów frachtu oraz sprzedaży większej części kolekcji w pełnej cenie dzięki mniejszym r/r akcjom promocyjnym” – czytamy także.

Na sprawozdanie finansowe GK za III kwartał 2023/24 wpływ miała dyscyplina kosztowa wprowadzona przez spółkę. Koszty operacyjne poniesione przez Grupę w tym okresie mimo kontynuacji rozwoju sieci sprzedaży były niższe o 11,7% r/r. Niższe koszty zostały osiągnięte głównie dzięki oszczędnościom kosztowym e-commerce, tj. mniejszym wydatkom na performance marketing oraz logistykę. Jednocześnie Grupa odnotowała też spadek r/r kosztów operacyjnych na m2, tj. o 27%, co było wynikiem oszczędności na funkcjonowaniu sklepów stacjonarnych oraz online. Spadek kosztów najmu na m2 wynikał z większej liczby otwieranych salonów dedykowanych marce Sinsay, które charakteryzują się niższymi czynszami. Pomimo wzrostu płacy minimalnej spółka zanotowała spadek kosztów personelu na m2, co było efektem zmniejszenia liczby roboczogodzin w salonach. Z kolei spadek r/r pozostałych kosztów funkcjonowania salonów na m2 to wynik optymalizacji zużycia energii i kosztów usług zewnętrznych w salonach. W rezultacie tych działań udział kosztów operacyjnych w przychodach Grupy w III kwartale 2023/24 spadł do 37% z 41% w poprzednim roku, wymieniono także.

W I-III kw. r.obr. 2023/2024 (luty – październik 2023 r.) spółka miała 1 127,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 685,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 565,3 mln zł w porównaniu z 11 741,6 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2 653 mln zł wobec 1 558 mln zł zysku (po przekształceniu) w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. wyniósł 1 245,1 mln zł wobec 400,5 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 – styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

