Na podstawie dokonanego przeglądu ofert i rozmów z potencjalnymi nabywcami, LPP podjęło decyzję o sprzedaży rosyjskiej spółki RE Trading OOO konsorcjum chińskiemu, podała spółka.

„Na mocy ustaleń stron transakcji, kupujący nie nabędzie praw do wykorzystywania nazw i znaków towarowych marek odzieżowych należących do LPP, natomiast nabędzie prawo do wyprzedaży wszystkich towarów należących do spółki rosyjskiej” – czytamy w komunikacie.

Konsekwencją zawartej transakcji będzie zakończenie działalności Grupy LPP na terytorium Rosji, po 20 latach obecności na tym rynku, podano również.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

Źródło: ISBnews