LPP zanotowało wzrost przychodów (w walutach stałych) o 18% r/r w IV kw. r. obr. 2025 (listopad 2025 – styczeń 2026) oraz wzrost o 21% r/r w r.obr. 2025 (luty 2025 – styczeń 2026), podała spółka, prezentując wstępne dane operacyjne. Sprzedaż w salonach LFL odpowiednio spadła o 0,5% r/r i o wzrosła o 2,3% r/r.

Liczba nowych salonów wzrosła w IV kw. br. o 365 (z czego 348 to Sinsay, a 17 Reserved, Cropp, House, Mohito), a w 2025 r. o 1029 (z czego 913 to Sinsay, a 116 Reserved, Cropp, House, Mohito), podano.

„W IV kwartale spółka zanotowała blisko 20% wzrostu przychodów (w walutach stałych), utrzymując korzystne dynamiki sprzedaży w obu kanałach mimo wymagającego otoczenia rynkowego. Sprzedaż offline rosła szybciej niż sprzedaż internetowa. Spółka kontynuowała aktywną politykę maksymalizacji marży brutto przy jednoczesnym efektywnym zarządzaniu kosztami SG&A, co przełożyło się na pozytywną kontynuację trendu z III kwartału w zakresie ogólnej rentowności” – czytamy w komunikacie.

Powierzchnia handlowa na 31 stycznia 2026 r. wyniosła 3059 m2 (wzrost o 25% r/r), w tym Sinsay – 1948 m2 (wzrost 43% r/r) oraz Reserved, Cropp, House, Mohito – 1112 m2 (wzrost o 3% r/r), czytamy dalej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2024 (luty 2024 – styczeń 2025) spółka miała 20,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews