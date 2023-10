W zakończonym wczoraj wezwaniu spółki Lubelski Chmiel Investment na sprzedaż akcji Skarbiec Holding zapisami objęto 84 189 sztuk akcji spółki, a transakcje nabycia tych walorów zostaną zawarte nie później niż 6 października i zostaną rozliczone nie później niż 10 października 2023 r., podał podmiot pośredniczący Q Securities.

Wezwaniem objęto 1 290 826 akcji, stanowiących 18,92% kapitału zakładowego Skarbiec Holding i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 20,35 zł za walor.

Do końca okresu przyjmowania zapisów nie doszło do ziszczenia się warunku zastrzeżonego w treści wezwania, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego braku sprzeciwu co do pośredniego nabycia akcji Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i w konsekwencji stania się podmiotem dominującym Skarbiec TFI, wskazano.

„Wzywający informuje, że w odpowiedzi na wezwanie, a więc do dnia 3 października 2023 r., zapisami objęto 84 189 sztuk akcji spółki, tj. zapisami w ramach wezwania nie zostało objętych co najmniej 199 357 akcji spółki uprawniających do ponad 2,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, które wraz z akcjami spółki posiadanymi w dniu ogłoszenia wezwania przez wzywającego wraz z podmiotami zależnymi oraz Real Estate Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, a więc 3 211 481 akcjami (reprezentującymi 47,08% akcji w Spółce), stanowiłyby co najmniej 3 410 838 akcji spółki uprawniających do ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki” – czytamy w informacji.

„Powyższe oznacza, że warunek dot. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego braku sprzeciwu co do pośredniego nabycia akcji Skarbiec TFI i w konsekwencji stania się podmiotem dominującym Skarbiec TFI, zastrzeżony w punkcie 28 treści wezwania, uważa się za niezastrzeżony, gdyż odpadła podstawa do wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego przedmiotowego braku sprzeciwu” – czytamy dalej.

Transakcje nabycia akcji spółki, na które złożono zapisy w odpowiedzi na wezwanie, zostaną zawarte nie później niż w dniu 6 października 2023 r. Transakcje te zostaną rozliczone nie później niż w dniu 10 października 2023 r., podsumowano.

Wzywający jest bezpośrednio kontrolowany przez Perła-Browary Lubelskie, który posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym wzywającego. Perła-Browary Lubelskie jest z kolei podmiotem kontrolowanym przez Marconia Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, posiadającym 50,7% akcji Perły-Browary Lubelskie. Właścicielem 100% udziałów w Marconia Enterprises Limited jest William Roderick Richardson – obywatel amerykański, wskazano też w materiale.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

Źródło: ISBnews