Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej przez Lux Med Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, podała Komisja. Zatwierdziła też skład zarządu ze Sławomirem Łopalewskim jako prezesem.

„Zakres działalności ubezpieczeniowej Lux Med Ubezpieczenia obejmuje Grupy: 1, 2, 8, 9, 13, 16, 18 Działu II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń. […] Zakres działalności reasekuracyjnej czynnej Lux Med Ubezpieczenia obejmuje Grupy: 1 i 2 Działu II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń” – czytamy w komunikacie.

W skład zarządu Lux Med Ubezpieczenia wchodzą: Sławomir Łopalewski – prezes zarządu, Grzegorz Maliszewski – członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, Joanna Łąka-Wałach – członek zarządu, podano także.

Grupa Lux Med świadczy swoje usługi w Polsce od ponad 30 lat i zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, szpitalną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną i długoterminową dla ponad 3 mln pacjentów.

Źródło: ISBnews