Lubelski Węgiel Bogdanka oraz Węglokoks podpisały list intencyjny w sprawie przyszłej współpracy, m.in. w zakresie zapewnienia surowca dla planowanej huty, podał LW Bogdanka.

Węglokoks stawia przede wszystkim na rozwój wchodzących w skład spółki zakładów hutniczych oraz planuje inwestycje w nowoczesne linie produkcyjne. Dla LW Bogdanka długoterminowa strategia rozwoju oznacza natomiast dążenie do przekształcenia się w Koncern Multisurowcowy. Ten kierunek rozwoju zakłada dostarczanie różnorodnych surowców dla wielu branż gospodarki, w tym między innymi dla przemysłu hutniczego, podano.

„Zapewnienie stabilnych dostaw surowców jest dla zakładów hutniczych sprawą najwyższej wagi. Partnerami w takim łańcuchu dostaw mogą być wyłącznie firmy o najwyższym stopniu wiarygodności. Cieszymy się, że możemy współpracować z takimi przedsiębiorstwami jak Lubelski Węgiel Bogdanka” – powiedział prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek, cytowany w komunikacie.

„Dostęp do ekspertyzy górniczej i technologii, które posiada Lubelski Węgiel Bogdanka, stwarza potencjał do identyfikacji i eksploatacji złóż surowców strategicznych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. Ogromnie cieszymy się, że będziemy współpracować z Węglokoksem w zakresie zapewnienia najwyższej jakości wsadu żelazonośnego dla planowanej huty. Jako kluczowy uczestnik polskiego przemysłu wydobywczego chcemy odgrywać istotną rolę w strategii kompleksowego rozwoju łańcucha wartości w segmencie hutniczym, a poprzez to przyczyniać się do budowania suwerenności surowcowej, energetycznej i przemysłowej Polski” – dodał prezes LW Bogdanka Kasjan Wyligała.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews