Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 19,23 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2025 r. wobec 950,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna (EBIT) wyniosła 32,87 mln zł wobec 1 180,3 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 13,63 mln zł wobec 100,2 mln zł zysku rok wcześniej.

„Wynik operacyjny w II kwartale 2025 r. wyniósł -32 866 tys. zł. Jednocześnie rentowność EBIT wyniosła -5%, tj. o 133,1 pkt proc. więcej aniżeli w II kwartale poprzedniego roku. […] Wynik EBITDA w II kwartale 2025 r. zmniejszył się o 86,4% w stosunku do II kwartału 2024 r. i wyniósł 13 629 tys. zł. Rentowność EBITDA w II kwartale 2025 r. była niższa od tej osiągniętej w analogicznym okresie 2024 r. i wyniosła 2,1%” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 653,7 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 854,68 mln zł rok wcześniej.

„W II kwartale 2025 r. Grupa uzyskała 634 180 tys. zł przychodów ze sprzedaży węgla, co oznacza spadek o 23,9% w stosunku do II kwartału 2024 r. […] W II kwartale 2025 r. spadek przychodów nastąpił zarówno z powodu niższej ceny, jak i mniejszej ilości sprzedanego węgla” – czytamy w raporcie.

W I poł. 2025 r. spółka miała 264,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 907,97 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 522,59 mln zł w porównaniu z 1 670,58 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 408,61 mln zł wobec 262,66 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Na wyniki finansowe wypracowane przez Grupę w I półroczu 2025 r. wpływ miała niższa cena sprzedaży węgla, która częściowo została skompensowana wyższą sprzedażą. Ponadto istotny wpływ na wyniki okresu miało również otrzymane odszkodowanie oraz niższa amortyzacja wynikająca z niższej wartości bilansowej aktywów trwałych, w związku z dokonanymi w 2024 r. odpisami aktualizującymi” – czytamy w raporcie.

Wśród najważniejszych wydarzeń okresu spółka wymieniła m.in.:

– zawarcie aneksów do umów wieloletnich na dostawę węgla ze spółkami ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

– informacja o przyznaniu i wypłacie odszkodowania za szkodę w ścianie 3/VII/385 z lutego 2023 r. Kwota przyznanego odszkodowania wyniosła 144,85 mln zł

– dokonanie odpisu aktualizującego bilansową wartość aktywów trwałych w wysokości 1 249 mln zł, w związku z wynikami przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów wg stanu na 31.12.2024 r. – odpis wpłynął na wyniki finansowe za 2024 r. Pochodną dokonanych odpisów aktualizujących jest spadek wartości amortyzacji co bezpośrednio wpływa na wyniki 2025 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 267 mln zł wobec 909,14 mln zł straty rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews