Lubelski Węgiel Bogdanka miała 22,1 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za IQ 2026:

Przychody ze sprzedaży netto: 702,6 mln zł

EBITDA: 25,2 mln zł

Ujemny EBIT: 24,8 mln zł

Strata netto: 22,1 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2,04 mln ton, a sprzedaż 2,08 mln ton, podczas gdy w I kw. 2025 r. było to odpowiednio 2,65 mln ton oraz 2,24 mln ton.

„Na wyniki bieżącego okresu obrotowego istotny wpływ miały niższe ceny węgla na rynku krajowym co bezpośrednio przełożyło się na ceny węgla energetycznego sprzedawanego przez LW Bogdanka. Ponadto, spółka zanotowała niższy poziom sprzedaży węgla w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego” – czytamy dalej.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 20 maja 2026 r.

LW Bogdanka jest producentem węgla kamiennego. Od 2015 r. należy do Grupy Kapitałowej Enea. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2024 r.

