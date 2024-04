Lubelski Węgiel Bogdanka zdecydował o dostosowaniu planowanego poziomu produkcji węgla w 2024 r. do zaktualizowanych możliwości sprzedażowych, podała spółka. W związku z powyższym zarząd podjął decyzję o odwołaniu wstępnego celu produkcyjnego przyjętego na 2024 r. (ok. 9 mln ton węgla handlowego) i wyznaczeniu go w przedziale ok. 7-8 mln ton węgla handlowego.

„Powyższa decyzja oparta jest na podstawie informacji handlowych wpływających do spółki od krajowych i zagranicznych kontrahentów, w tym w szczególności o zmniejszeniu zapotrzebowania na węgiel ze strony elektrowni należących do GK Enea o ok. 934 tys. ton w stosunku do wartości wynikających z obowiązujących na bieżący rok minimalnych wolumenów” – czytamy w komunikacie.

Problemy w oszacowaniu celu produkcyjnego wynikają obecnie z trudnej, a w skali całego roku nieprzewidywalnej sytuacji na rynku węgla energetycznego. Obecnie obserwujemy znaczącą nadpodaż miałów energetycznych na rynku polskim, niską generację energii z węgla kamiennego, wysoką generację energii z OZE, utrudnienia w prowadzeniu eksportu węgla na ogarniętą wojną Ukrainę, jak również wysoki stan zapasów węgla przy kopalni, wynoszący ok. 0,5 mln ton, podkreślono w materiale.

„Spółka w pierwszej kolejności będzie zmierzała do zmniejszenia wyżej wskazanego poziomu zapasów, co pozwoli na zwiększenie elastyczności prowadzenia produkcji w kolejnych kwartałach, jak również umożliwi optymalizację kosztów w zakresie determinowanym możliwościami sprzedażowymi. Jednocześnie spółka informuje, że w przypadku wzrostu zapotrzebowania na węgiel energetyczny na rynku spółka zachowuje możliwość bieżącego reagowania poprzez zwiększenie produkcji w związku z wykonanymi w ubiegłym i bieżącym roku pracami przygotowawczymi” – podsumowano.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews