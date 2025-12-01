Mabion odnotował 10,75 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2025 r. wobec 16,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 10,73 mln zł wobec 15,12 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 8,4 mln zł.

Przychody razem sięgnęły 4,08 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 0,52 mln zł rok wcześniej.

„Główny wkład w przychody w tym okresie miały usługi CDMO świadczone dla amerykańskiego klienta Novavax oraz pozostałe projekty CDMO. Mabion realizuje obecnie zlecenia analityczne dla Novavax, które charakteryzują się wysokimi marżami, ale generują znacznie niższe przychody. Usługi świadczone dla pozostałych klientów – Instituto De Biologia Molecular Do Parana (IBMP), Novalgen i WPD Pharmaceuticals – postępują zgodnie z harmonogramem” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Mabion w III kw. 2025 utrzymał silną dyscyplinę kosztową na poziomie -14% kw/kw, przy marginalnym poziomie nakładów inwestycyjnych (Capex) wynoszącym 0,2 mln zł – dostosowanym do bieżących potrzeb.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec września wyniosły 4,6 mln zł, co wymagało pozyskania finansowania pomostowego po dacie bilansowej, podano także.

„Mabion jest w trakcie transformacji swojego modelu biznesowego, aby dostosować się do realiów post-COVID i otworzyć przed spółką nowe perspektywy wzrostu. W III kw. 2025 świadczyliśmy usługi CDMO czterem klientom – z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Polsce – co pokazuje globalny zasięg naszej działalności. Skala tych zleceń i generowane przez nie przychody pozostają jednak poniżej oczekiwań, co przełożyło się na stan gotówki 4,6 mln zł na koniec września br. Dlatego, jako nowy zarząd, naszym priorytetem jest stabilizacja finansowa spółki. Zabezpieczyliśmy już finansowanie pomostowe w wysokości 18 mln zł od głównego akcjonariusza, zawarte 24 października. Było to konieczne w perspektywie krótkoterminowej, ale docelowo nie chcemy, ani nie zamierzamy korzystać z pożyczek zewnętrznych, aby utrzymywać wysoki poziom środków pieniężnych w spółce – chcemy generować przychody poprzez pozyskiwanie klientów. To nasz główny cel i priorytet. Wraz z rozpoczęciem podpisywania nowych kontraktów sytuacja naturalnie się ustabilizuje, co pozwoli nam skupić się na kolejnych krokach niezbędnych do dalszego wzmocnienia spółki” – powiedział prezes Gregor Kawaletz, cytowany w materiale.

„Wyznaczyliśmy cel 100 mln zł rocznych przychodów na rok 2030, co jest konserwatywnym założeniem, który odzwierciedla obecną sytuację spółki, a nie to, co naszym zdaniem Mabion może osiągnąć. Do końca 2026 roku planujemy generować przychody, które pokryją naszą roczną bazę kosztową, co pozwoli nam osiągnąć operacyjny próg rentowności. Jeśli osiągniemy ten poziom w 2026 roku, cel 100 mln zł na rok 2030 zostanie, moim zdaniem, istotnie przekroczony. Rzeczywisty potencjał Mabion jest znacznie większy. Nasz portfel projektów jest solidny i absolutnie wystarczający, aby zrealizować nasze ambicje. Postępy będą szczególnie widoczne w drugiej połowie przyszłego roku, gdy nowo podpisane projekty zaczną generować przychody, co w branży CDMO zazwyczaj trwa kilka miesięcy” – dodał.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 41,42 mln zł jednostkowej straty netto wobec 11,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach razem w wysokości 10,06 mln zł w porównaniu z 64,27 mln zł rok wcześniej.

Mabion jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 roku, która przechodzi transformację w kierunku firmy CDMO o profilu biologicznym, świadczącej usługi w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews