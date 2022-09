Mabion nie planuje emisji akcji, ale prowadzi rozmowy na temat ewentualnego finansowania dłużnego, poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk. Jednocześnie spółka podtrzymuje zamiar pozyskania inwestora branżowego.

„Zabezpieczyliśmy i ustabilizowaliśmy na kolejne przynajmniej 2 lata finansowanie w postaci realizacji kontraktu dla Novavaksu, co stabilizuje nasze przepływy operacyjne, co – przy optymalnym capeksie, który zakładamy na kolejne 2 lata – powinno skutkować tym, że będziemy po bardzo bezpiecznej stronie. Mówiąc 'powinniśmy’, nie możemy zapominać, że funkcjonujemy w bardzo nieprzewidywalnym otoczeniu, jeżeli chodzi koszty i to trzeba połączyć z drugim elementem, czyli naszą intencją bardzo szybkiego rozwoju w horyzoncie 12-24 miesięcy” – powiedział Kaczmarczyk podczas konferencji prasowej.

„To powoduje, że myślimy, iż może być potrzeba finansowania dłużnego w tym najbliższym czasie, aby móc jednocześnie bezpiecznie realizować kontrakt dla Novavaksu, przebudować zakład, uzbroić go w nową aparaturę i urządzenia i jednocześnie rozwijać się i realizować ekspansję na inne rynki, do innych klientów. Do tego to finansowanie dłużne może być potrzebne, te rozmowy prowadzimy” – dodał.

Jednocześnie pytany o emisję akcji w 2022 r. powiedział: „Nie planujemy, nie pracujemy, nie przewidujemy potrzeby. Proszę nie czekać na żadną emisję”. Podkreślił, że spółka w pierwszej kolejności ma na celu poprawę wyników, rozwój biznesu, poprawę rentowności, wzmocnienie bilansu i wygenerowanie cashflow.

„Wtedy, gdy będziemy gotowi do budowy zakładu, [zamierzamy] podejść do procesu pozyskania finansowania dłużnego w pierwszej kolejności, żeby na bazie własnego kapitału i dłużnego rozpocząć budowę nowego zakładu” – podsumował prezes.

Jednocześnie zarząd podtrzymał, że nadal będzie pracował nad pozyskaniem strategicznego inwestora branżowego, ponieważ firma biofarmaceutyczna, aby móc się rozwijać stabilnie i korzystać z rosnącego rynku, zrobi to najlepiej, gdy będzie miała długoterminowe finansowanie, większe moce wytwórcze, know how i wsparcie od dużego gracza rynkowego.

„Nadal będziemy starać się z sukcesem zrealizować to przedsięwzięcie i pozyskać inwestora branżowego i mam nadzieję, że będziemy mogli dostarczyć więcej informacji w następnych miesiącach” – zakończył Kaczmarczyk.

Mabion jest zintegrowaną polską firmą biofarmaceutyczną, której głównym obszarem działania jest opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). Najbardziej zaawansowany projekt spółki to MabionCD20, lek biopodobny do MabThera (rituximab) ze wskazaniami terapeutycznymi dla chłoniaków nieziarniczych, białaczek i reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Ponadto Mabion rozszerza istniejącą platformę o działalność w zakresie CDMO, tj. usługi kontraktowego rozwoju, produkcji GMP oraz usług analitycznych GMP/GLP. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews