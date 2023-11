Mabion szacuje przyszłoroczny capex na powyżej 30 mln zł wobec blisko 50 mln zł spodziewanych w tym roku, poinformował członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Grabowicz.

„Zakładamy, że może to być wartość powyżej 30 mln zł. […] Ponad 50% [tego zakładanego capeksu] to jest część związana z wytwarzaniem. Oczywiście musimy pamiętać również, że część inwestycji będziemy realizować w obszarze IT. […] Pozostałe obszary to obszar, który dotyczy kontroli jakości, czy kosztów związanych z dalszym rozwojem w obszarze R&D. Tutaj zakładamy, że mniej więcej to się rozłoży w udziale po 1/3 [pozostałej ok. połowy zakładanego capeksu], czyli 1/3 na IT, 1/3 na obszar KJ [kontroli jakości], 1/3 na obszar związany z dalszym rozwojem” – powiedział Grabowicz podczas konferencji prasowej.

W prezentacji spółka podała, że capex w okresie I-III kw. 2023 r. wyniósł 18,9 mln zł, a na IV kw. br. zakładany jest na ok. 30 mln zł.

Mabion jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 r., która przechodzi transformację w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym, świadczącej usługi w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju (od wczesnego etapu discovery do wytwarzania komercyjnego). W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews