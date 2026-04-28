Mabion szacuje, że posiadane środki pieniężne zapewniają prowadzenie działalności operacyjnej do października bieżącego roku. Jednocześnie oczekuje podpisywania nowych kontraktów jeszcze w II kwartale, szybkiego ich rozpoczęcia i realizacji celów sprzedażowych na 2026 roku, poinformowali członkowie zarządu.

„Dzięki pożyczkom, które pozyskaliśmy, sądzimy, że nasza obecna pozycja gotówkowa jest stabilna i pozwala nam prowadzić operacje do października tego roku” – powiedziała dyrektor finansowa Ilona Hinz podczas konferencji prasowej.

W komentarzu do wyników za 2025 r. spółka podawała, że skutecznie ustabilizowała swoją krótkoterminową płynność finansową, pozyskując w ostatnich miesiącach blisko 40 mln zł finansowania pomostowego. Kwota ta składa się z pożyczek od Twiti Investments (do 18 mln zł), ACRX Investments (do 6 mln zł) oraz od japońskiego inwestora strategicznego CBC Co., Ltd. (do 3,1 mln euro). Środki te zapewniają komfort operacyjny do czasu pozyskania finansowania z innych źródeł i zawarcia nowych kontraktów, zadeklarowano.

„Jesteśmy absolutnie przekonani, że podpiszemy pierwsze kontrakty w II kwartale” – powiedział członek zarządu ds. biznesowych Detlef Behrens, pytany o realistyczny moment konwersji ofert o wysokim prawdopodobieństwie pozyskania na przychody.

Ocenił, że spółka ma dobry i stabilny pipeline ofert, a klienci będą chcieli zaczynać realizacje umów „natychmiast” i sami naciskają na ich podpisanie. Behrens wyraził też przekonanie, że spółka osiągnie cele sprzedażowe założone na 2026 r.

W komunikacie spółka napisała, że pierwsze miesiące 2026 roku udowodniły skuteczność nowej strategii Mabion. Spółka pozyskała zamówienia na usługi analityczne od dotychczasowych klientów o wartości ponad 7,5 mln zł, co stanowi wynik znacznie lepszy od tempa obserwowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 24 kwietnia łączna wartość aktywnych ofert wzrosła do 258 mln USD, a wartość ofert o wysokim prawdopodobieństwie konwersji wynosi obecnie 53 mln USD, co również oznacza wzrost w porównaniu z grudniem 2025 r.

W prezentacji spółka podała, że cel przychodowy to na 2026 r. to 70-80 mln zł, a na 2029 r. ok. 100 mln zł. W 2025 r. spółka miała 15,8 mln zł przychodów.

Mabion to polska spółka biotechnologiczna. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews