Makarony Polskie odnotowały 33,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 roku wobec 32,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 41,41 mln zł wobec 43,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 56,52 mln zł wobec 57,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 303,27 mln zł wobec 354,84 mln zł rok wcześniej. Spółka podała w raporcie, że w 2024 roku wartość sprzedaży na rynku krajowym wyniosła 282,5 mln zł i 20,8 mln zł w eksporcie. W analogicznym okresie 2023 roku wielkości te wyniosły odpowiednio 334,1 mln zł i 20,7 mln zł.

„Przychody ze sprzedaży produktów w 2024 roku są niższe od tych wygenerowanych przez Grupę Makarony Polskie w 2023 roku. Jest to skutkiem m.in. obniżek cen produktów makaronowych wdrożonych przez Grupę w 2024 roku, a podyktowanych ogólnorynkowym spadkiem poziomu cen artykułów produkowanych na bazie mąki i semoliny. Ceny zakupu podstawowego surowca, jakim jest mąka, spadły o kilkaset złotych za tonę, co spowodowało naturalną konieczność dostosowania cen wyrobów gotowych do nowych kosztów produkcji” – napisał prezes Zenon Daniłowski w liście do akcjonariuszy.

„Spółki Grupy dokładały starań, aby zachować pożądany poziom rentowności prowadzonej działalności operacyjnej. Optymalizowano procesy produkcyjne, prowadzono systematyczne negocjacje zarówno warunków zakupów surowców i materiałów, jak również warunków sprzedaży produktów. Rok 2024 był również kolejnym, po 2023 r., rokiem czerpania korzyści z komercjalizacji projektów inwestycyjnych w park maszynowy zrealizowanych w latach poprzednich. Pozwoliło to Grupie na istotną dywersyfikację portfolio produktowego i jego odróżnienie od konkurencji, szczególnie w takich kategoriach jak makarony prozdrowotne Novelle, czy dania gotowe So Food” – dodał.

Wskazał, że rentowność netto w 2024 roku ukształtowała się na poziomie ok. 11,1%, a rentowność EBITDA wyniosła ok. 18,6%.

Podkreślił, że strategia rozwoju Grupy opiera się na dwóch filarach, a jednym z nich jest wzrost organiczny generowany przez nowe inwestycje realizowane w różnych lokalizacjach.

„W najbliższych latach w Zakładzie Produkcyjnym Makarony Polskie SA w Korpelach realizowany będzie duży program inwestycyjny o wartości ok. 40 mln zł, który pozwoli spółce zwiększyć produkcję makaronów premium oraz zautomatyzuje procesy pakowania i magazynowania. Program ten realizowany będzie w ramach instrumentu Polska Strefa Inwestycji i zgodnie z decyzją wydaną przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA w IV kw. 2024 roku, da spółce możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w maksymalnej wysokości do 14,5 mln zł. Spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. również inwestuje w nowoczesny park maszynowy – za kwotę ok. 20 mln zł rozbudowuje swoje możliwości produkcyjne w zakresie dań gotowych na tackach i w doy-pack’ach. Spółki Grupy systematycznie inwestują także w rozwój ośrodków R&D, które są dla Grupy gwarantem innowacji i możliwości szybkiej odpowiedzi zarówno na trendy pojawiające się na rynku, jak również na potrzeby klientów” – napisał prezes.

„Drugim filarem rozwoju Grupy Makarony Polskie, obok wzrostu organicznego, są akwizycje. Grupa aktywnie poszukuje na rynku przedsiębiorstwa do przejęcia, które osiąga rocznie sprzedaż na poziomie od ok. 80 mln zł do ok. 150 mln zł. Interesuje nas producent żywności na półkę suchą, na której obok makaronu będziemy mogli postawić np. pieczywo chrupkie, płatki śniadaniowe lub kasze. Prowadzimy bardzo ostrożną selekcję podmiotów do przejęcia, bowiem szanujemy pieniądze naszych akcjonariuszy. Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia potencjalnej akwizycji, ale nie jesteśmy zakładnikiem tej ścieżki rozwoju” – dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 1,36 mln zł w 2024 r. wobec 9,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Makarony Polskie są jednym z największych producentów makaronów w Polsce i regionie CEE. Posiadają zakłady produkcyjne makaronów w Rzeszowie, Częstochowie i Korpelach oraz zakład produkcji dań gotowych w Stoczku Łukowskim. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Źródło: ISBnews