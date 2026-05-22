Marvipol Development odnotował 4,75 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2026 r. wobec 12,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 2,01 mln zł wobec 5,13 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,26 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 34,33 mln zł rok wcześniej.

„W I kwartale 2026 r. Grupa Marvipol Development rozpoznała 32,3 mln zł przychodów, wobec 34,3 mln zł w analogicznym okresie 2025 r., odnotowując 2,0 mln zł straty operacyjnej (5,1 mln zł straty EBIT rok wcześniej) oraz 4,8 mln zł straty netto, wobec 12,2 mln zł straty netto w I kwartale 2025 r. Kluczowy wpływ na wyniki Grupy w analizowanym okresie miał niski poziom przekazań mieszkań, wynikający z harmonogramu realizowanych inwestycji. Sytuacja płynnościowa grupy kapitałowej niezmiennie kształtuje się na bezpiecznym poziomie. Grupa kapitałowa utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia. W I kwartale br. zadłużenie netto grupy kapitałowej zmniejszyło się z 277,0 mln zł (280,2 mln zł po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oszacowanych zgodnie z MSSF 16 Leasing) na dzień 31 grudnia 2025 r., do 275,0 mln zł na koniec I kwartału 2026 r (278,0 mln zł po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste)” – czytamy w raporcie.

W I kwartale 2026 r. Grupa przekazała nabywcom 19 lokali mieszkalnych i usługowych, wobec 18 lokali przed rokiem. Grupa w tym czasie rozpoznała 17,6 mln zł przychodów ze sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 3,02 mln zł wobec 2,07 mln zł straty rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka – w następstwie podziału Marvipol SA – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol SA od 1996 r.

Źródło: ISBnews