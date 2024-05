Marvipol Development odnotował 5,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 5,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 3,71 mln zł wobec 7,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,72 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 70,83 mln zł rok wcześniej.

„W I kw. 2024 r. Grupa Marvipol Development przekazała nabywcom 4 lokale mieszkalne i usługowe, wobec 100 lokali przed rokiem. Ponadto w analizowanym okresie Grupa wydała 10 lokali, ujmowanych w segmencie pozostałe aktywa nieruchomościowe, wobec 3 lokali w analogicznym okresie 2023 roku” – czytamy w raporcie.

W I kw. 2024 r. grupa kapitałowa rozpoznała 14,6 mln zł przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych (mieszkań i lokali usługowych). Marża brutto na sprzedaży lokali przekazanych nabywcom wyniosła 30%.

„Na dzień 31 marca 2024 r. grupa kapitałowa posiadała 845 lokali mieszkalnych i usługowych, dla których do końca I kw. 2024 r. zostały zawarte umowy sprzedaży (warunkowe, rezerwacyjne), ale nie doszło do przekazania lokali nabywcom. Wartość zawartych umów netto to 558,6 mln zł” – czytamy dalej.

„Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, portfel projektów magazynowych Grupy Marvipol Development tworzy 5 projektów (w budowie, w przygotowaniu oraz oddanych do użytkowania) z 244 tys. m2 łącznej powierzchni wynajmowalnej brutto (GLA), zlokalizowanych w Warszawie, oraz w rejonach Katowic, Łodzi i Poznania” – napisano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 3,63 mln zł wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

Źródło: ISBnews