ING Bank Śląski jest na dobrej drodze, aby osiągnąć zakładany w strategii cel 800 tys. klientów segmentu korporacyjnego w 2035 r., poinformował prezes Michał Bolesławski. Bank dostrzega coraz większą presję cenową na rynku kredytów i kurczenie się marż, a wraz z kolejnymi obniżkami stóp procentowych marża odsetkowa banków – i także ING BSK – będzie spadać. Z kolei wynik z tytułu prowizji banku ma szansę w 2026 r. dalej rosnąć.

„Jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć cel ze strategii 800 tys. klientów korporacyjnych w 2035 r. […] W zakresie kredytów i depozytów 2025 rok przyniósł przełom, bo przeskoczyliśmy Santandera i jesteśmy oficjalnie trzecim największym bankiem w Polsce, jeśli brać pod uwagę te dwa parametry” – powiedział Bolesławski podczas wideokonferencji.

Wiceprezes banku Bożena Graczyk zasygnalizowała zaś możliwość dalszego wzrostu wyniku z tytułu prowizji w tym roku.

„Nie mogę podać prognoz na 2026 r., ale mogę powiedzieć, że wynik z tytułu prowizji to zawsze pochodna aktywności naszych klientów, a zgodnie z naszą strategią zakładamy, że ta aktywność będzie rosnąć wraz z rosnącą liczbą klientów i te trendy dotyczące wyniku prowizyjnego powinny podążać za tymi zjawiskami. Wzrosty prowizji mają miejsce r/r i może nie są kilkunastoprocentowe, bo nie mogą być, ale podążają za aktywnością klientów i tak powinno być” – powiedziała wiceprezes, pytana o wynik z tytułu prowizji w 2026 r.

„Nasz bank ma znacznie niższą wrażliwość na obniżki stóp procentowych niż sektor i o tym należy pamiętać patrząc na marżę odsetkową, a wraz z kolejnymi obniżkami marża odsetkowa banków będzie spadać, naszego banku także, ale jak szybko – to zależy od polityki zabezpieczania ryzyka stopy procentowej” – zaznaczyła, odnosząc się do kwestii marży odsetkowej w kolejnych kwartałach, przytaczając też kwestię rosnącej konkurencji.

Prezes wskazał zaś, że presja cenowa na rynku kredytów jest coraz większa.

„Obserwowaliśmy to w pierwszej kolejności na rynku klientów biznesowych, a teraz także w obrębie kredytów hipotecznych, a marża w coraz większym stopniu kurczy się i może się kurczyć jeszcze dalej, bo widzimy zachowanie naszych konkurentów. O każdy kredyt hipoteczny musimy walczyć” – powiedział prezes.

Skumulowana marża odsetkowa banku wyniosła 3,27% w IV kw. 2025 r. wobec 3,52% rok wcześniej, zaś kwartalna marża odsetkowa wyniosła 3,30% w IV kw. 2025 r. (3,57% w IV kw. 2024 r.) wobec 3,15 w III kw. 2025 r., 3,2% w II kw. 2025 r. oraz 3,4% w I kw. 2025 r.

W 2025 r. bank miał 4633 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4369 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 8 871 mln zł w 2025 r. wobec 8 725 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 359 mln zł wobec 2 294 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 282,02 mld zł na koniec IV kw. 2025 r. wobec 260,36 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W komentarzu do wyników prezes podkreślał, że bank osiągnął solidne wyniki finansowe oparte na wzroście liczby klientów, depozytów, kredytów oraz produktów inwestycyjnych. Portfel kredytowy i baza depozytowa zwiększyły się odpowiednio o 8% i 7%. Jednocześnie liczba klientów detalicznych osiągnęła 4,7 mln, a klientów bankowości korporacyjnej blisko 600 tys. Te dane potwierdzają wg zarządu silną pozycję konkurencyjną. W efekcie zysk netto wzrósł o 6% r/r.

W 2025 roku liczba klientów bankowości detalicznej Grupy ING Banku Śląskiego wyniosła 4,7 mln (wzrost o 133 tys. r/r), liczba klientów bankowości korporacyjnej 594 tys. (wzrost 21,6 tys. r/r), wzrost wartości kredytów o 8% do 181,2 mld zł i wzrost wartości depozytów o 7% do 233,4 mld zł.

Zaprezentowana w listopadzie ub.r. strategia zakłada m.in. osiągnięcie ok. 19% skorygowanego wskaźnika ROE w długim terminie oraz – w perspektywie 2035 roku – wzrost liczby klientów do ponad 7,5 mln (w tym liczba klientów indywidualnych ma wzrosnąć do ponad 6,6 mln, liczba klientów Private Banking ma osiągnąć poziom ponad 50 tys., a liczba klientów segmentu korporacyjnego ma wzrosnąć do ponad 800 tys.). W strategii bank zakłada też zwiększenie akcji kredytowej – w kredytach hipotecznych zamierza osiągnąć około 2,5-krotny wzrost wolumenu, z poziomu 61 mld zł w 2024 roku. Zakłada również wzrost udziału rynkowego w kredytach konsumenckich do ponad 8%. ING chce osiągnąć ponad dwukrotny wzrost wartości kredytów korporacyjnych z poziomu 96 mld zł w 2024 roku.

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Świadczy pełen zakres usług i produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 260,36 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews