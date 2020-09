Maxcom odnotowało 0,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,51 mln zł wobec 2,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 58,62 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży krajowej stanowiły, w pierwszym półroczu 2020 roku 61%, a w pierwszym półroczu 2019 roku, 71% przychodów grupy. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem kształtował się na poziomie 39% i 29% odpowiednio w pierwszym półroczu 2020 i 2019 roku. Sprzedaż w Europie zachodniej oraz krajach skandynawskich, wzrosła o 32%, a w krajach Europy środkowo wschodniej o 12% w stosunku do roku analogicznego okresu 2019 roku” – czytamy w raporcie.

Według spółki, spadek r/r sprzedaży w I poł. 2020 był spowodowany głownie epidemią koronawirusa w kraju i na świecie. Podjęte w Europie nadzwyczajne działania władz państwowych mające na celu ograniczenie rozprzestrzenia się pandemii w istotnym stopniu ograniczyły możliwość prowadzenia handlu stacjonarnego, co wpłynęło na zmniejszenie poziomu sprzedaży.

„Przychody finansowe wzrosły z poziomu 36 tys. zł w pierwszym półroczu 2019 roku do poziomu 301 tys. zł w 2020 roku, na co wpływ miały głównie dodatnie różnice kursowe. Koszty finansowe spadły z 711 tys. zł do 483 tys. zł w pierwszym półroczu 2020 roku. Spadek ten jest w istotnej mierze jest efektem ujemnych różnic kursowych i zapłaconych odsetek od kredytów” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 1,02 mln zł wobec 1,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Maxcom ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest też właścicielem marek Maxton, pod którą sprzedaje głośniki bezprzewodowe, FitGo (marka obejmująca zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz hulajnogi elektryczne) oraz ACC+ (akcesoria do smartfonów). Jest również wyłącznym dystrybutorem smartfonów nowej technologii Meizu w Polsce. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

Źródło: ISBnews