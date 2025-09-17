mBank zdecydował zaktualizować dotychczasową długoterminową politykę dywidendy zakładającą współczynnik wypłaty dywidendy na poziomie 50%. Obecnie celem banku jest regularna wypłata dywidendy, począwszy od 30% zysku netto wygenerowanego w 2026 r., podał mBank. Dąży on do stopniowego zwiększania wskaźnika wypłaty dywidendy, wyznaczając jako cel strategiczny osiągnięcie poziomu 75% wypłaty z zysku netto wygenerowanego w 2030 r.

„Przyjęta polityka dywidendowa pozwoli na efektywne wykorzystanie kapitału, zapewniając optymalną równowagę pomiędzy rentownym rozwojem biznesu, bezpiecznymi i stabilnymi nadwyżkami kapitałowymi ponad poziomy regulacyjne oraz satysfakcjonującym poziomem miar rentowności” – czytamy w komunikacie.

Dziś mBank przyjął nową strategię grupy na lata 2026-2030 pt. „Cała naprzód!”, która zakłada m.in. osiągnięcie udziałów rynkowych w kluczowych produktach równych lub wyższych niż 10% w 2030 r., podał bank. Wśród wskaźników wymieniono zwrot z kapitału materialnego (ROTE) ponad 22%, wskaźnik koszty/dochody niższy lub równy 35% (i pozycja w TOP-3 wśród polskich banków) oraz koszty ryzyka na poziomie ok. 0,8% w okresie 2026-2030.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 245,96 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews