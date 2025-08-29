mBank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii 14 o łącznej wartości nominalnej 400 mln euro, wyemitowanych przez bank 25 czerwca 2025 r., jako instrumentów w kapitale Tier II, podał bank.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 245,96 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews