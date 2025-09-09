mBank zdecydował o podwyższeniu maksymalnej kwoty głównej programu emisji średnioterminowych euroobligacji (Euro Medium Term Note Programme – Program EMTN) z 3 mld euro (równowartość 12,76 mld zł) do 5 mld euro (21,27 mld zł), podał bank.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 245,96 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews