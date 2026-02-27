Zarząd mBanku podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie wniosku, by uzyskany w 2025 roku zysk netto mBanku SA w kwocie 3 547 318 501,51 zł pozostawić jako niepodzielony oraz by nie dokonać podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 3 651 549 717,30 zł, podał bank.

„Brak wypłaty dywidendy wynika z polityki dywidendy przyjętej na 2025 r. i zakomunikowanej […] 17 września 2025 r.” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto banku w całym 2025 r. wyniósł 3547,32 mln zł wobec 2235,68 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 245,96 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews